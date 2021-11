ÉTATS-UNIS :: SANDRINE ET APOLLINAIRE NGATCHOU: UN SOUTIEN DE POIDS A LA CULTURE À WASHINGTON DC :: UNITED STATES

En acceptant d'être marraine et parrain de la prestigieuse nuit en blanc de Washington DC lors de cette 5ème édition, Sandrine et Apolinaire n'ont que confirmé leur attachement , leur amour et leur passion pour la culture Camerounaise chez l'oncle Sam.

Un moment de pur bonheur lors de leur entrée en salle ici au Hampton Conference center qui a permis aux invités de découvrir l'immensité de leur amour scellé il y'a bien longtemps.

Vive la culture vive, vive l'amour, vive notre pays le Cameroun.