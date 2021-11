CAMEROUN :: AYEM présente « Je te ya moo » :: CAMEROON

"Je te Yamo" une chanson qui relate l'histoire de 02 jeunes qui s'aiment énormément, veulent se marier mais sont freinés par la guerre tribale qui naît entre leur parents respectifs. La fille est bamileke et le gars est beti. Ils ont tiraillés au milieu de tout ça et le gars rappelle à la fille qu'il aime beaucoup et il n'est pas prêt à laisser tomber . Tout ce qu'il veut c'est son approbation à elle."

Le sujet d'amour et l'un des multiples contentieux dont il s'accompagne revient comme une ritournelle lancinante, qu'on finit par le trouver banal. Tandis qu'on se repaît de cette banalité apparente, on découvre de nouveaux arrivants dans le Landerneau musical national, un trio, au parcours artistique déjà éloquent, qui donne à savourer la candeur des voix juvéniles et chaleureuses. Retenez le nom : AYEM. Fenix (à l'état civil EYILI NOMO Serge Brice), Thom's (MBA Thomas Frank Junior, lead vocal du groupe) et Deuce (MENGUE MINTOLO Patrick), courent après la musique depuis qu'ils sont momes, dont la passion dévorante les a unis autour du projet de boys band, qui les révèle au monde.

Comme dans un dialogue percutant entre les tourtereaux, AYEM reçoit la réplique de Sandrine NNANGA, pour rassurer du "Yamo" mutuellement consenti et bénéfique, qui lie ceux-ci. Des voix mélodieuses, sur fond de makossa love à la sauce urbaine, distillent des émotions palpables, tandis qu'elles s'enchevêtrent délicatement à des notes colorées d'une orchestration réduite à une portion congrue, où le jeu de clavier de NYENGUENA Parfait se mêle à la dextérité de la guitare de DENYIMBE DIPANDA, appuyé par le mixage et mastering de DJ Kriss de Well Done Musik. Un cocktail musical onctueux, pour caresser les oreilles et les cœurs.