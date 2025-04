Fonds mondial enquête sur des détournements de subventions santé au Cameroun :: CAMEROON

Une mission de haut niveau du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose arrive ce 7 avril 2025 au Cameroun pour examiner plusieurs cas de mauvaise gestion des subventions octroyées depuis 2004. Dirigée par Mark Edington, chef de la division de gestion des subventions, la délégation rencontrera les plus hautes autorités camerounaises, avec un accent particulier sur deux institutions judiciaires : la Chambre des comptes de la Cour suprême et le Tribunal criminel spécial (TCS).

L'affaire emblématique des congélateurs

Au cœur des investigations : le scandale des 238 congélateurs achetés d'occasion dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Selon des sources au ministère de la Santé publique (Minsanté) et à l'Instance de coordination nationale (ICN), le Fonds mondial exige des comptes sur ces équipements surfacturés. "L'institution n'est pas convaincue du traitement de ces affaires", confirme une source proche du dossier. Plus grave encore : "Le Fonds mondial est décidé à se faire rembourser l'argent des congélateurs par le Cameroun", affirme un acteur de la société civile.

Des irrégularités à grande échelle

Le rapport préliminaire du Fonds mondial relève plusieurs anomalies :

- Gestion défaillante des produits de santé

- Problèmes de gouvernance dans la chaîne d'approvisionnement

- Manquements dans la gestion financière

- Non-respect des engagements de cofinancement de l'État

Face à ces dysfonctionnements, la mission vise à établir un plan de remboursement pour les dépenses non conformes. La délégation comprend notamment :

- Adda Faye, directrice financière

- Dr Ibrahim Faria, manager régional pour l'Afrique

- Marasi Mwencha, expert en chaîne d'approvisionnement

655 milliards FCFA en jeu

Depuis 2004, le Cameroun a bénéficié de 655,8 milliards FCFA (1,107 milliard USD) du Fonds mondial. Rien que pour le 7e cycle de financement (2024), 46,5 milliards FCFA ont été décaissés. Pourtant, l'institution déplore que "le portefeuille de subventions au Cameroun soit confronté à plusieurs risques importants".

Cette visite intervient dans un contexte tendu, marqué par :

- La suspension des financements américains

- La baisse prévisible d'autres aides bilatérales

- La nécessité de restaurer la confiance des bailleurs

Perspectives et enjeux

Les rencontres avec les institutions judiciaires (9-10 avril) seront cruciales. Le Fonds mondial attend des preuves concrètes de la volonté camerounaise de lutter contre la corruption dans le secteur santé. Les sanctions possibles incluent :

1. Le remboursement forcé des fonds détournés

2. La réduction des futures subventions

3. Le renforcement des contrôles sur l'utilisation des fonds

Cette mission historique du Fonds mondial pourrait marquer un tournant dans la gouvernance des fonds santé au Cameroun. Elle met en lumière l'urgence de réformes structurelles pour garantir que l'aide internationale atteigne réellement les populations vulnérables.