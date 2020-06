FRANCE :: COVID 19: VERS UN ESPACE D'INNOVATION FRANCOPHONE: DES PROJETS D'INTELLIGENCE COLLECTIVE SOUTENUS :: FRANCE

Dès le début de la pandémie, des solutions visant à limiter les effets de la crise sanitaire et économique ont été imaginées par des jeunes innovateurs ou simple citoyens engagés dans de nombreux pays de l’espace francophone, touchés à des degrés différents par le virus.

Sur ce constat, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a rapidement mis en place une plateforme collaborative réunissant une communauté d’acteurs et d’actrices de terrain, des universités, des centres d’innovation, des entrepreneurs, des développeurs, ou simples citoyens. L’objectif ? Partager des idées créatives et des projets innovants afin de co-construire des solutions concrètes au service de leurs communautés francophones.

Très vite, les pistes de réflexion se sont élargies bien au-delà du domaine médical ou sanitaire pour s’étendre à l’éducation et la continuité pédagogique, la culture, l’économie et l’entreprenariat ou encore la lutte contre les infox autour de la pandémie du Covid-19.

Trois mois après son lancement, la plateforme « Solidarité Covid-19 » est devenue un espace unique d’intelligence collective qui fédère des talents francophones innovants sur les 5 continents en valorisant et soutenant l’émergence de solutions locales au service des communautés dans tous les domaines usant de la technologie. Aujourd’hui, la communauté compte près de 1600 innovateurs répartis dans 72 pays et proposant plus de 180 solutions partagées sur la plateforme et documentées dans un catalogue.

Au vu de succès rencontré et de la qualité des projets proposés par cette communauté créative, l’OIF a souhaité soutenir la concrétisation des solutions locales les plus innovantes et les plus prometteuses à travers des appuis techniques et financiers. A ce stade, six premiers projets ont été retenus pour un accompagnement de l’OIF qui leur permettra de passer à une autre échelle et de renforcer leurs impacts.

L’utilité des solutions présentées sur la plateforme va au-delà de la gestion de la pandémie du coronavirus. Certaines existaient bien avant la crise et d’autres présentent un potentiel de développement pour l’après COVID-19.

D’autres projets seront sélectionnés, au cours des prochaines semaines, pour compléter cette première série de solutions.

Sur le long terme, la plateforme a vocation à perdurer bien au-delà de la crise causée par la pandémie ; l’objectif étant de la faire grandir la communauté d’innovateurs et de construire des synergies avec d’autres plateformes francophones consacrées à l’innovation, au numérique et à l’entrepreneuriat.

Nous invitons les membres à s’exprimer sur cette initiative durant les mois de juin, juillet et août et à nous faire part de leurs réflexions. Septembre consacrera le début d’une nouvelle impulsion de la plateforme « Solidarité Covid-19 », construite autour d’un projet révisé et co-construit avec la communauté.