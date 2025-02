FRANCE :: Journée mondiale contre le cancer : Un appel à l'unité et à la sensibilisation

Le mardi 4 février 2025, l’Assemblée nationale a été le cadre d’un colloque marquant à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Coorganisé par les députés Nicole Le Peih, Sandrine Josso et Michel Lauzzana, cet événement, sous le haut patronage de Madame Yaël Braun-Pivet, a rassemblé des professionnels de santé, des patientes en rémission, des associations, des chercheurs, des soignants, des décideurs politiques et des opérateurs économiques, tous unis pour sensibiliser et mobiliser autour de cette cause essentielle.

Dans son discours d’ouverture, Madame Braun-Pivet a évoqué l'origine de la Journée mondiale contre le cancer, instaurée le 4 février 2000 lors du Sommet International Contre le Cancer à Paris, ainsi que la Charte de Paris, visant à promouvoir la recherche, à prévenir le cancer et à améliorer les soins aux patients. Elle a également rappelé que le premier plan cancer en France a été lancé en 2003, une avancée significative principalement due à l'engagement de Jacques Chirac.

Le cancer, devenu la première cause de décès en France en 2004, revêt une importance cruciale. La Présidente a ainsi appelé les entreprises à favoriser un environnement de travail inclusif, afin d'éviter que les malades ne subissent une double peine, soulignant que l'inclusion est également une forme de réparation.

Témoignage poignant de Clémentine Vergnaud

Des témoignages émouvants ont été entendus, notamment celui d'Élisabeth, la mère de la journaliste Clémentine Vergnaud, qui a partagé avec émotion les luttes quotidiennes de sa fille, emportée par un cancer rare à seulement 31 ans. Ces récits ont profondément touché l’auditoire, rappelant l'impact dévastateur de cette maladie sur les vies et les familles.

Les tables rondes

Le colloque a également comporté plusieurs tables rondes sur des thèmes essentiels, comme l’utilisation de l'intelligence artificielle (IA) au service de l'humain. Les intervenants ont souligné l'importance de se familiariser avec ces nouvelles technologies, qui, tout en étant pilotées par l’humain, peuvent analyser d'importants volumes de données et alléger la charge administrative des médecins, leur permettant ainsi de se concentrer davantage sur leurs patients.

Intervention du Professeur Barlesi, Directeur général de Gustave Roussy

Le Professeur Barlesi, directeur général de Gustave Roussy, a partagé des perspectives sur une collaboration prometteuse avec l'IFEN, visant à accélérer la recherche en oncologie grâce à l'IA. De son côté, le Dr Cindy Neuzillet a plaidé pour la prise en charge du sport adapté pour tous les types de cancer, soulignant l'importance d’un parcours de soins centré sur le patient.

Conclusion du ministre délégué à la Santé, Monsieur Yannick Neuder

Le ministre délégué à la Santé et à l’accès au soin, Monsieur Yannick Neuder, a clôturé le colloque avec un discours très applaudi, insistant sur la nécessité d’harmoniser les parcours de soins sur tout le territoire et de promouvoir des projets innovants, tels qu'une caravane équipée pour le dépistage.

Engagement de Claire Ntolo et Dr Odile Wandji Teunkam

La présidente de l’association Renaissance Santé, Claire Ntolo, et la marraine d’honneur, Dr Odile Wandji Teunkam, étaient également présentes, témoignant de leur soutien indéfectible à cette cause. Ce moment convivial a permis des échanges enrichissants entre Claire Ntolo, Dr Wandji Teunkam et des personnalités politiques, soulignant l'importance des synergies dans la lutte contre le cancer. La rencontre entre Madame Menicacci Ferrain et Claire Ntolo, orchestrée par Dr Wandji Teunkam, a également illustré l’importance des relations humaines dans ce combat collectif.

Cocktail dînatoire et échanges

Le colloque s'est terminé par une séance photos et un cocktail dînatoire, où mignardises et mises en bouche ont favorisé des échanges chaleureux et des sourires, créant une atmosphère conviviale.

Cet événement a constitué bien plus qu’une simple cérémonie ; il a été un véritable appel à l’unité, à l’empathie et à la sensibilisation dans la lutte contre le cancer. L'engagement de Claire Ntolo en tant que présidente de Renaissance Santé et celui de Dr Odile Wandji Teunkam, marraine d’honneur et ambassadrice de l’association, illustrent la détermination collective à faire avancer la cause et à offrir espoir et soutien à toutes les personnes touchées par cette maladie. La sensibilisation demeure essentielle, et cette journée a été un puissant rappel de la nécessité de continuer à unir nos forces pour combattre le cancer.

Projection du film "De son vivant" en présence d’Emmanuelle Bercot

À 20h30, une projection du film "De son vivant" a eu lieu, suivie d’un échange de 30 minutes avec la réalisatrice Emmanuelle Bercot. Ce moment a permis d’explorer les thèmes abordés dans le film et leur lien avec la journée, notamment l'impact du regard artistique sur le parcours de soins et comment le cinéma peut aider à mieux comprendre la maladie et l'expérience humaine.