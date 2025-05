CAMEROUN :: Forfait accouchement à 90.000 FCFA à l'Hôpital Central de Yaoundé : une initiative accessible :: CAMEROON

L'Hôpital Central de Yaoundé vient d'instaurer un nouveau dispositif financier destiné aux femmes enceintes. Selon un communiqué officiel signé par le Directeur de l'établissement le 29 avril, l'accès aux soins de maternité sera désormais proposé sous forme d'un forfait global de 90.000 FCFA, payable en deux versements. Cette mesure vise à améliorer l'accessibilité des services obstétricaux pour les futures mères.

Ce forfait, pensé comme une solution intégrée, englobe l'ensemble du parcours de maternité depuis le suivi prénatal jusqu'à la période post-accouchement. Concrètement, les patientes bénéficieront d'un package complet incluant six consultations prénatales, deux échographies obstétricales, un bilan biologique prénatal complet, ainsi que les examens nécessaires au moment de l'accouchement.

La formule couvre également l'acte d'accouchement lui-même, que ce soit par voie basse naturelle ou par césarienne, avec l'hospitalisation post-partum qui s'ensuit. Une visite post-natale est également comprise dans cette offre, assurant ainsi un suivi médical complet du début de la grossesse jusqu'au rétablissement après la naissance.

Cette initiative a été particulièrement bien accueillie par le corps des sages-femmes de l'établissement. Ces professionnelles de santé soulignent l'importance d'une telle mesure dans un contexte où de nombreuses patientes se retrouvent en difficulté face aux coûts imprévus liés à leur grossesse. Trop souvent, les équipes médicales sont confrontées à des situations où les femmes ne peuvent pas régler l'intégralité de leurs frais médicaux.

En permettant d'anticiper et d'étaler les dépenses, ce forfait représente une avancée significative pour la prise en charge des femmes enceintes à Yaoundé. Il s'inscrit dans une démarche de planification financière qui réduit le risque d'impasses économiques au moment critique de l'accouchement.

Ce système offre également une plus grande transparence sur les coûts associés à la naissance d'un enfant, permettant aux futures mères et à leurs familles de mieux se préparer financièrement à cet événement majeur. En incluant tous les aspects essentiels du suivi médical dans un seul prix fixe, il limite les mauvaises surprises et contribue à rassurer les patientes.

L'hôpital Central de Yaoundé fait ainsi figure de précurseur avec cette approche forfaitaire globale qui pourrait inspirer d'autres établissements de santé au Cameroun et au-delà, contribuant à améliorer l'accès aux soins maternels de qualité pour un plus grand nombre de femmes.