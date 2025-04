Florida, au chevet des enfants autistes du Cameroun :: CAMEROON

En cette période dédiée à la sensibilisation autour de l’autisme, Florida a, fidèle à son engagement, tourné son regard vers sa terre natale : le Cameroun. Plutôt que de se contenter de discours lointains, elle a choisi d’agir sur le terrain, au plus près de ceux que la société oublie trop souvent.

Depuis le lundi 31 mars, et jusqu’à ce samedi soir, vêtue de son traditionnel Kaba, elle sillonne, avec courage et détermination, les rues de Yaoundé, la capitale. Bravant les poubelles, la poussière, les aléas du climat et l’indifférence ambiante, elle va à la rencontre des familles, des passants, des médias, afin que nul n’ignore plus ce qu’est l’autisme.

Conférences, débats, interviews sur les plateaux de plusieurs chaînes de télévision... Florida ne ménage ni son énergie, ni son temps. Elle informe, elle explique, elle réconforte. Elle tend la main à ces familles souvent livrées à elles-mêmes, stigmatisées, rejetées, parfois même accusées d’avoir enfanté des sorciers, tant les préjugés ont la peau dure.

Perçue par beaucoup comme une figure providentielle, Florida est l'emblème de l’espoir renouvelé. Elle-même mère d’enfants autistes, elle connaît intimement les défis que représente cette condition, même en Europe, où elle réside. Alors, qu’en est-il dans un pays à revenu modeste, où la prise en charge spécialisée est quasi inexistante ?

C’est cette réalité qui la pousse à agir avec tant de ferveur. Déterminée, elle entend faire bouger les lignes, éveiller les consciences et poser les premières pierres d’un véritable accompagnement pour les enfants autistes au Cameroun.

Cette semaine d’engagement intense s’achèvera en beauté par un grand gala de sensibilisation, ce samedi soir, au prestigieux hôtel Hilton de Yaoundé, où la classe politique est attendue en nombre.

Un immense bravo à Florida, dont le combat, est une marque d’humanisme et de dignité, car elle donne un visage à la force des idées et redonne une voix à ceux que l’on n’entend pas.