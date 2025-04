CAMEROUN :: 150 ASCP Non Payés Depuis un An dans la Lutte contre le Paludisme et la Malnutrition :: CAMEROON

Le Plan Cameroun, qui vise à renforcer les systèmes de santé locaux, a formé plus de 150 Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASCP) pour lutter contre le paludisme, la malnutrition et les maladies évitables par la vaccination dans la région du Sud. Cependant, ces travailleurs dévoués, en grande majorité des jeunes et des étudiants, n’ont pas reçu leurs salaires et primes depuis plus d’un an, soulevant ainsi des questions sur les conditions de leur engagement.

Le rôle crucial des ASCP

Les ASCP sont en première ligne pour mener des campagnes de sensibilisation, de dépistage et de traitement dans les zones rurales et reculées. Leur travail est essentiel pour réduire la mortalité infantile, améliorer la couverture vaccinale et combattre les épidémies. Pourtant, malgré leurs efforts, ces agents se retrouvent dans une situation financière précaire, mettant en péril la continuité des services de santé.

Un an sans rémunération : une situation intenable

Plusieurs ASCP ont témoigné sous anonymat pour expliquer que l’absence de paiement les a plongés dans des difficultés économiques graves. « Nous travaillons sans relâche, mais comment survivre sans salaire ? Certains d’entre nous ont dû abandonner leurs études pour ce travail, et aujourd’hui, nous sommes sans revenus », confie l’un d’eux.

Les conséquences sur la santé publique

Si cette situation perdure, elle risque de compromettre les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme et la malnutrition. Les communautés dépendent de ces agents pour l'accès aux soins de base, et leur démobilisation pourrait entraîner une recrudescence des maladies.

Réactions et appels à l’action

Des organisations locales et des défenseurs des droits des travailleurs demandent une intervention urgente des autorités sanitaires et du Plan Cameroun. « Il est inacceptable que ceux qui sauvent des vies ne puissent pas subvenir à leurs propres besoins.

Quelles solutions ?

- Paiement immédiat des arriérés de salaires et primes.

- Protection sociale pour les ASCP incluant une couverture maladie et des contrats formalisés ;

- Meilleure gestion des fonds alloués aux programmes de santé communautaire.

