CAMEROUN :: L'association family club lance officiellement la campagne de vaccination anti HPV :: CAMEROON

Cette campagne a été officiellement lancé le 1 avril dernier à l'école publique de Nkolmesseng 1 dans le district de santé de Mvogo Ada, dans le cadre du projet de promotion de la demande vaccinale anti HPV dans la région du Centre.

Après l'echo favorable dans la région de l'Ouest le mois dernier , c'était au tour des 17 filles et 20 garçons de 9 à 14 ans de bénéficier de ladite campagne lors de sa phase de lancement à l'école publique de Nkolmesseng, en présence du délégué départemental de l'éducation de base du Mfoundi / Yaoundé.

Ce virus ( HPV) est à l'origine du cancer du col de l'utérus, pénis, anus, gorge et bien d'autres. Toutes ses maladies sont causées par un virus qu'on appelle HPV souligne le coordonnateur national de Family Club Jonas Yédidia Alirou au micro de la presse .

D'après une étude menée par les spécialistes de Santé, au Cameroun, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer féminin après le cancer du sein avec un taux d'incidence normalisé selon l'âge ( TINA) estimé à 33,7/100000 années -Femme en 2020, et le cancer le plus fréquent chez les femmes âgées de 15 à 44ans .

Il faut le préciser, cet activité était placé sous la tutelle du gouvernement camerounais qui, bénéficie de l'appui du partenaire Clinton Health Access Initiative ( CHAI Cameroun) qui mets à la disposition de l'association Family Club des moyens logistiques.

Cet événement lancé le 1 avril dernier , lance ainsi le déploiement des acteurs Family Club et les services de santé dans 21 aires de santé de Yaoundé , l'activité va s'étendre sur 6 mois pour ce qui est de la phase de vaccination, le projet à lui même va durer 5 mois et il concerne 3 régions ( Centre, Ouest et Littoral).