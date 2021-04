CAMEROUN :: Douala Grand Mall : La rumeur place la structure sous d’administration provisoire :: CAMEROON

La rumeur a pourtant fait grand bruit sur les réseaux sociaux le 27 avril dernier. Elle a finalement été démentie par le conseil de Douala Grand Mall un jour après. Dans un communiqué en circulation sur les réseaux sociaux, signé par Serges Martin Zangue, avocat au barreau du Cameroun et par ailleurs conseil de la structure, cette dernière n’est sous administration provisoire.

«La société Douala Retail and Convention Center (Drcc), est une société à responsabilité limitée de droit camerounais et propriétaire unique de Douala Grand Mall. Tout amalgame avec une autre entreprise et/ou le statut opérationnel de Drcc est non fondé et fallacieux », écrit-il. Sur les réseaux sociaux, « l’information querellée » et finalement démentie, a eu un effet boule de neige. Présenté comme un projet exemplaire et inauguré le 17 décembre 2020 par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le centre d’affaires bat de l’aile, ont affirmé certains internautes.

Le conseil de la structure, bien au contraire, rassure les siens. « Une société dénommée Sci Craft Development, prétendument décrite comme étant promotrice de Douala Grand Mall serait sous administration provisoire, nous tenons à rassurer le gouvernement de la République du Cameroun, les locataires, fournisseurs, prestataires de services, le personnel et le public en général que Douala Grand Mall n’a pas été placé sous administration provisoire et continue à opérer normalement ».

Le Grand Mall est l’un des plus grand espace commerciaux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Il est, se remémore-t-on, le fruit du partenariat entre Actis et Craft Contractors, pour un financement de près 80 milliards Fcfa, le projet dont l’espace commercial occupe 18 500m², comprend un multiplexe de cinq salles de cinéma, un supermarché de 3000m², un Spa, 22 restaurants, un centre de loisirs, des espaces commerciaux et 160 magasins. Cette vaste infrastructure, a-t-on appris lors de son inauguration, accueillirait 38 000 visiteurs tous les mois.