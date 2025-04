CAMEROUN :: Ngaoundéré : forte hausse du prix de la viande de bœuf, les ménages sous tension :: CAMEROON

La ville de Ngaoundéré, capitale régionale de l’Adamaoua et zone réputée pour son activité agro-pastorale, fait face depuis quelques jours à une hausse importante du prix de la viande de bœuf. Une situation qui impacte directement le panier de la ménagère et soulève des inquiétudes au sein des populations locales.

Désormais, le kilogramme de viande sans os est vendu à 2 800 F CFA, contre 2 500 F CFA à peine quelques jours plus tôt. Pour la viande avec os, les prix varient entre 2 200 et 2 300 F CFA, bien au-dessus du tarif précédent de 1 800 F. Cette augmentation brutale représente un surcoût non négligeable pour de nombreuses familles, déjà éprouvées par la cherté de la vie.

Selon les acteurs du secteur, cette flambée s'explique par une combinaison de facteurs. D’une part, le Cameroun peine à ravitailler efficacement ses 10 régions. D’autre part, le pays dépend en grande partie du bétail importé des pays voisins, notamment le Tchad et la Centrafrique. Or, on observe actuellement une baisse progressive du cheptel, due à l’insécurité, aux aléas climatiques et aux conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Ce déficit d’approvisionnement crée une pression sur le marché, provoquant une envolée des prix. De plus, les coûts de transport, l’insécurité sur les axes d’acheminement et la spéculation contribuent à amplifier cette tendance. Résultat : les ménages à faibles revenus sont contraints de modifier leur régime alimentaire, réduisant la fréquence ou la quantité de consommation de viande.

Dans ce contexte, les associations de consommateurs tirent la sonnette d’alarme et appellent les autorités à mettre en place des mesures d'urgence pour stabiliser le marché : subventions ciblées, amélioration de la sécurité dans les zones d’élevage, encouragement à l’élevage local et diversification des sources de protéines.

La hausse du prix de la viande à Ngaoundéré révèle, une fois de plus, la fragilité du système alimentaire national et la nécessité de réformes structurelles pour garantir la sécurité alimentaire des populations.