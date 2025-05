CAMEROUN :: Nouvelle Taxe Ménagère pour le Ramassage des Ordures ? :: CAMEROON

Dans un contexte de crise croissante des déchets, le gouvernement camerounais étudie une mesure inédite : instaurer une redevance ménagère pour financer le ramassage des ordures. Ce projet, encore à l’état de proposition, vise à résoudre le déficit chronique de financements durables pour la gestion des déchets urbains. Décryptage des enjeux et des réactions.

Une Crise des Déchets Urbains en Pleine Expansion

Avec une urbanisation galopante (65 % de citadins d’ici 2030 selon l’ONU), le Cameroun génère plus de 6 000 tonnes de déchets par jour, dont moins de 40 % sont collectés. Les dépotoirs illégaux envahissent les quartiers, favorisant maladies et pollution. Face à ce chaos, les autorités justifient leur projet par :

- La vétusté des équipements de collecte (camions, centres de tri).

- Le manque de fonds pour moderniser les infrastructures.

- L’urgence écologique et sanitaire.

La redevance ménagère, via une taxe directe ou une facturation indirecte, serait une première en Afrique centrale.

Comment Fonctionnerait la Nouvelle Taxe ?

Deux scénarios sont sur la table :

1. Taxe directe : Intégrée aux factures d’eau ou d’électricité, avec un montant fixe ou progressif selon la taille du ménage.

2. Facturation indirecte : Augmentation des taxes locales (ex : foncier bâti) pour financer la collecte.

Le gouvernement insiste sur la nécessité de financements durables pour :

- Acquérir 100 nouveaux camions-bennes d’ici 2026.

- Construire 5 centres de tri modernes.

- Former des agents spécialisés.

Réactions : Entre Espoir et Craintes Sociales

Si certains experts saluent une avancée écologique, les ménages redoutent un fardeau financier. En 2023, 40 % des Camerounais vivaient avec moins de 1 000 FCFA (1,5 €) par jour. « Taxer les plus pauvres sans garantie de service efficace est risqué », alerte Éric Ngang, expert en gestion des déchets urbains.

D’autres soulignent l’injustice potentielle :

- Les ménages ruraux, moins touchés par la collecte, paieraient-ils autant ?

- Les entreprises pollueuses (hôtels, usines) seront-elles concernées ?

Comparaisons Internationales : Leçons du Rwanda et du Maroc

- Rwanda : Une taxe mensuelle de 1 000 FCFA a permis de financer 85 % de la collecte à Kigali.

- Maroc : La redevance est incluse dans la taxe d’habitation, avec un taux de recouvrement de 75 %.

Ces modèles montrent que la réussite dépend de :

- La transparence dans l’utilisation des fonds.

- Des exonérations pour les ménages vulnérables.

- Un service de collecte visible et régulier.

Défis à Surmonter pour le Cameroun

1. Équité sociale : Comment éviter de pénaliser les plus pauvres ?

2. Transparence : Créer un fonds dédié contrôlé par des audits indépendants.

3. Sensibilisation : Éduquer les citoyens au tri sélectif pour optimiser les coûts.