Plus 1,5 milliard investis pour le développement technologique au Cameroun :: CAMEROON

L’objectif de Orange est de doter le Cameroun de centres d’innovation et de développement inclusif.

Dans cette dynamique, il y a la création des Orange Digital Centers (ODC) qui sont des serres d’apprentissage et d’innovation technologique où l’opérateur déploie des programmes exclusifs ouvrant l’accès à un monde d’opportunités : des emplois, des certifications technologiques internationales de référence, l’accompagnement à l’entrepreneuriat, la valorisation internationale des talents et l’accès aux réseaux de financements des fonds d’investissement.



500 millions pour les aménagements des sites et les équipements

Le 1er niveau des investissements porte sur les aménagements de sites avec une identité architecturale exclusive et des équipements technologiques indispensables à l’appropriation et à la diffusion de la culture d’innovation au Cameroun. Au total, 05 serres d’innovation à savoir : un Hub ODC central à Douala et 04 ODC Club dans les universités des villes de Buea, Dschang, Ngaoundéré, Yaoundé et bientôt Maroua dont l’ouverture est prévue dans les prochains mois.

En plus des outils informatiques, de génie logiciel et de connectivité, les ODC sont dotés d’équipements numériques de pointe tels que les imprimantes 3D, les découpeuses laser, les fraiseuses numériques, des kits de Robotique, automatisme, réalité virtuelle.

Les sites aménagés autour de 03 espaces d’apprentissages à savoir un espace Ecole du Code qui offre des formations technologiques avancées dans le domaine du numérique, un atelier de fabrication numérique qui permet de créer des prototypes à partir des équipements numériques de pointe, un espace Orange Fab qui permet d’accompagner les startups.

Des achats d’offres de contenus à plus de 900 millions de FCFA

Les ODC déploient des investissements importants dans les contenus éducatifs qui vont du stade d’éveil et d’initiation au numérique aux certifications sur les métiers et technologies de pointe.

Les contenus de formation, d’expertises et compétences spécifiques pour les entrepreneurs, les consommables et logiciels pour les apprentissages de fabrication numériques, les appuis financiers désintéressés aux bénéficiaires dans des programmes distincts viennent renforcer les efforts d’investissements des ODC.

Les challenges et concours, les accompagnements experts par des coachings, les formations et mentoring pour les chercheurs d’emplois et entrepreneurs en herbe ne sont pas des moindres.

Plus de 340 millions de levées de fonds facilitées à l’international

Les Orange Digital centers (ODC) du Cameroun sont liés à un réseau mondial constitué de plus de 30 centres digitaux répartis dans 25 pays, et dont la valeur ajoutée s’apprécie en termes d’échanges et de partages d’expériences.

Ouvrant ainsi la porte aux challenges internationaux tels que le POESAM, Orange Summer Challenges et permettent grâce à l’accompagnement offert d’avoir accès à plusieurs fonds d’investissements tels que : Orange Ventures qui consacre 50 millions d’€ à l’Afrique par an, Fuzé de Digital Africa, Investisseurs & Partners, etc.

Grâce à cet accompagnement exclusif des ODC, des startups camerounaises ont déjà bénéficié de plus de 340 millions de FCFA de levées de fonds. Un déploiement important est en cours visant à installer le « concept unique » des ODC dans toutes les régions du Cameroun