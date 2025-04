CAMEROUN :: Congelcam et les exonérations fiscales : Le monopole sur l’importation du poisson contesté :: CAMEROON

Des associations de consommateurs menacent de saisir le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, pour exiger des comptes sur le monopole et les exonérations fiscales accordés à Congelcam dans l’importation du poisson. Cette controverse relance le débat sur l’équité économique et l’accès à des produits de qualité à des prix justes.

Le poids du monopole de Congelcam

Congelcam, entreprise leader au Cameroun, détient depuis des années une position dominante grâce à des avantages réglementaires. Son monopole lui permet de contrôler plus de 70 % du marché, tandis que les exonérations fiscales réduisent ses coûts d’importation du poisson. Les petits acteurs dénoncent une concurrence faussée et une marginalisation progressive.

Conséquences pour les consommateurs et l’économie locale

Les consommateurs paient le prix fort : hausse des tarifs, qualité variable, et manque de diversité. Parallèlement, la pêche locale souffre de cette suprématie, peinant à rivaliser avec les volumes importés. Les associations alertent sur un risque de dépendance alimentaire et une fragilisation des emplois dans le secteur.

Les revendications des associations

Transparence des contrats, suppression progressive des exonérations fiscales, et ouverture du marché à de nouveaux importateurs : tels sont les axes portés par les organisations. « Ce monopole étouffe l’économie et pénalise les ménages », martèle un représentant. Une pétition circule déjà pour soutenir ces demandes.

Réponse politique et enjeux

Louis Paul Motaze devra trancher entre soutien à Congelcam – justifié par certains pour sa « stabilité » – et pression citoyenne. Les observateurs soulignent l’urgence d’un audit indépendant pour évaluer l’impact réel de ces mesures sur les consommateurs et les finances publiques.

Solutions pour un marché équilibré

1. Encadrer les exonérations fiscales via des critères clairs.

2. Soutenir la pêche locale via des subventions ciblées.

3. Libéraliser progressivement l’importation du poisson pour briser le monopole.

L’affaire Congelcam cristallise les tensions entre politiques économiques et droits des consommateurs. Alors que le ministre des Finances est sous les projecteurs, la transparence et l’équité restent les clés pour apaiser le mécontentement et relancer la confiance.