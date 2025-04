CAMEROUN :: Projet CSTAR à Kribi : Nathalie Moudiki Dirige un Dépôt Stratégique de Carburants :: CAMEROON

Un projet de dépôt de carburants stratégique de 250 000 tonnes métriques vient d’être lancé à Kribi sous l’impulsion de Nathalie Moudiki, épouse de l’Administrateur Directeur Général (ADG) de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun. Ce chantier, porté par un consortium incluant la SNH, sa filiale Tradex SA et Ariana Energy, suscite des interrogations sur les compétences et les prérogatives des acteurs impliqués.

Un SPV Controverse et une Nomination Surprenante

Le Special Purpose Vehicle (SPV) CSTAR, créé pour piloter le projet, a officialisé son lancement lors d’un pacte d’actionnaires signé le 25 avril à Dubaï. Nathalie Moudiki, représentant son époux Adolphe Moudiki (absent), a présidé la première session du conseil d’administration en tant que Chief Executive Officer (CEO). Selon le communiqué, ce dépôt de sécurité stratégique s’inscrit dans la vision du président Paul Biya de faire du Cameroun un « pôle énergétique » en Afrique centrale.

Questions sur la Légitimité et les Conflits d’Intérêts

La nomination de Nathalie Moudiki interroge : en qualité officielle ou personnelle représente-t-elle la SNH, entreprise publique ? Aucune information ne précise son expertise dans le secteur des hydrocarbures. Par ailleurs, ce projet empiète sur les prérogatives exclusives de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), détentrice légale du monopole de stockage et de distribution des produits pétroliers depuis 1979. La SNH, historiquement axée sur l’exploration et la vente du pétrole, étend ainsi son champ d’action sans clarification juridique.

SCDP vs SNH : Un Monopole Menacé ?

La SCDP gère actuellement un réseau national de dépôts (Douala, Yaoundé, Garoua, etc.) et de centres de distribution. L’émergence du projet CSTAR à Kribi, piloté par la SNH, bouscule ce monopole. Les observateurs s’interrogent sur la légalité de cette initiative et ses implications pour la SCDP, dont le rôle réglementaire pourrait être marginalisé. Cette situation soulève également des inquiétudes quant à la transparence des partenariats public-privé au Cameroun.

Opacité et Enjeux Énergétiques

Si le projet de dépôt de carburants de Kribi ambitionne de renforcer l’autonomie stratégique du Cameroun, les zones d’ombre entourant la gouvernance de CSTAR et le rôle de Nathalie Moudiki alimentent les critiques. Une clarification urgente s’impose pour garantir l’équité concurrentielle et la crédibilité des institutions publiques.