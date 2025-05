L'économie camerounaise : entre potentiel et défis :: CAMEROON

Le Cameroun, véritable carrefour économique en Afrique centrale, possède une économie diversifiée : agriculture, ressources naturelles, industrie légère, services en expansion... autant d’atouts qui font de lui un moteur régional.

Points positifs :

Une position géographique stratégique avec accès à la mer

Une jeunesse dynamique et entreprenante

Un potentiel agricole et énergétique énorme

Des réformes économiques en cours pour améliorer le climat des affaires



Mais... des freins persistent :

Une corruption encore présente à plusieurs niveaux

Des infrastructures insuffisantes ou mal entretenues

Un secteur informel très dominant

Un taux de chômage et de sous-emploi élevé chez les jeunes diplômés



Des solutions concrètes à envisager :

1. Renforcement de la gouvernance : transparence, efficacité administrative, lutte contre la corruption.



2. Investissement massif dans l’éducation et la formation professionnelle pour mieux préparer les jeunes au marché du travail.



3. Valorisation du secteur agricole par la modernisation des outils et des filières de transformation.



4. Soutien aux PME et start-ups locales via un meilleur accès au financement et un cadre fiscal adapté.



5. Développement des infrastructures de transport et de l’énergie, levier indispensable pour la croissance.

Le Cameroun a les clés de son décollage économique. Il revient à chaque acteur public, privé, citoyen de s’impliquer pour transformer les potentiels en réalités durables.

Nyeck Wilfried junior

Journaliste économique