CAMEROUN :: Saisie de carburant de contrebande à Douala et dans le Moungo : plus de 5000 litres interceptés :: CAMEROON

Une vaste opération de lutte contre la vente illicite de carburant a été menée du 11 au 13 juin 2025 par les équipes du Ministère de l’Eau et de l’Énergie (MINEE) dans le département du Moungo et à Douala. Cette initiative, baptisée Opération Ponctuelle d’Urgence (OPU), visait à freiner la circulation croissante de carburant de contrebande, une pratique qui met en péril à la fois la sécurité des citoyens et l’équilibre économique national.

Les perquisitions ont permis la saisie de plus de 5 000 litres de carburant, stockés dans des zones résidentielles, notamment à Loum, Njombé, Mbanga, Bekoko et Yato. Les inspecteurs de la DPPG, appuyés par les forces de l’ordre, ont découvert des quantités importantes de produits pétroliers dissimulés dans des habitations, créant un risque majeur d’explosion ou d’incendie pour les riverains. Cette situation alarmante rappelle l’extrême dangerosité du stockage illégal de produits inflammables.

Les autorités ont profité de l’opération pour mener une campagne de sensibilisation auprès des populations locales. Il s’agissait de rappeler que la manipulation non encadrée de produits pétroliers n’est pas seulement une infraction à la législation, mais constitue aussi une menace directe pour la sécurité publique. Le MINEE a insisté sur le fait que la lutte contre ce fléau est un combat de longue haleine qui nécessite la collaboration de toutes les parties prenantes.

Le ministère met également en garde contre l’impact économique de ce commerce illégal qui échappe aux circuits de distribution autorisés, affaiblit les recettes publiques et compromet les investissements dans le secteur de l’énergie. La répression s’intensifiera dans les semaines à venir, avec des opérations similaires prévues dans d’autres régions du pays.

Le gouvernement camerounais entend envoyer un signal fort contre les réseaux de trafic de carburant, en associant la rigueur de la loi à la sensibilisation des communautés.