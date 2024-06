FRANCE :: Guy Métang, le virtuose magnétique du showbiz parisien

Alors qu'il souffle dans une année de plus, Guy Metang, l'homme de l'événementiel parisien, tel un maestro devant son orchestre, continue de manier son art avec virtuosité. L'homme incarne la symphonie et la puissance, où il s'est hissé au sommet, avant de s'apercevoir qu'il s'était imposé comme l'un des pionniers incontestés dans l'organisation des soirées. Guy METANG, est une virtuose, magnétique, il inspire la nouvelle jeunesse de l'animation par sa pragmatique rationalité. Guidé par une ambition démesurée pour les grandes entreprises et une soif insatiable de culture l'homme ne passe plus inaperçue. Maître du spectacle, il manie les ficelles du showbiz avec une aisance enviable.

C'est pourquoi bon nombre des artistes lui font confiance. c'est le titan qui veille sur le royaume de la nuit, en même temps qu'il est respecté et redouté. Son emprise sur la scène parisienne demeure intacte, même après ces années de règne. À l'écoute de chaque note discordante, il a renversé les situations les plus désespérées avec une habileté déconcertante. L'événementiel coule dans son corps comme le sang dans les veines, c' est son essence même, son ADN. Parfois incompris, il déjoue les pièges avec une élégance insoupçonnée, toujours en quête du compromis parfait.

Vénéré comme un prince dans son royaume, il a élevé la culture camerounaise au rang de noblesse, pour finir par tisser des liens indéfectibles entre l'Afrique et l'Europe. C'est à juste titre que certains l'ont vu comme le maître incontesté du showbiz européen, et alors qu'il célèbre un nouveau cycle de sa vie, toute l'équipe des éditions Sopieprod lui adresse ses vœux les plus sincères.