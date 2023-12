Cameroun :: Innocent Djonthé : " Créer Des Écoles De Formations Professionnelles Adaptées Aux Sourds-Muets" :: Cameroon

Président de l’association national des sourds du Cameroun et promoteur du Cersom à Bafoussam, il invite les familles des sourds et malentendants à soutenir leur scolarisation.

Qu’est-ce qui motive votre engagement pour l’éducation des sourds-muets et malentendants ?

Durant mon parcours scolaire, j’ai été plusieurs frustrés à cause de l’inexistence des centres spécialisés pour les sourds-muets et malentendants au Cameroun. Etant moi-même mal entendant, j’ai eu la chance de séjourner en France, en Italie, en Belgique pour suivre des formations en matière d’éducation des sourds-muets et mal entendant. A mon retour au Cameroun, après avoir dirigé un centre spécialisé à Kumba, je suis rentré à Bafoussam pour mettre sur pied le Cersom. J’ai commencé dans ma chambre avec ses pensionnaires. Tout y était concentré. Bureau et dortoir. Mais 30 ans après, les choses ont positivement changé. Beaucoup de nouveaux élèves cette année à la rentrée au CERSOM et les anciens élèves aussi. Tous sont fiers de retrouver le chemin de l’école après trois mois de vacances. Le personnel aussi tous présents. Une deux après la rentrée scolaire qui était le 03 septembre, les enseignements ont bien repris dans toutes les classes. Ainsi que au COBICERSOM pour les classes de 6ième, 5ième 4ième, 3eme se, de seconde, de Première et Terminale C. L’utilisation des nouveaux matériels pédagogiques est aussi avancée. Mais les moyens

financiers et matériels nous manquent assez.

Quels sont les outils pédagogiques utilisés notamment au niveau de l’enseignement secondaire ?

La langue des signes, LSF, est une langue avec des mots représentés par des signes. Nous l’avons adopté comme outil de travail. Les résultats de l’école des sourds et malentendants du Cameroun sont très modestes. Mais nous avons enregistré plus de 80% de réussite au Certificat d’étude primaire(Cep) et au Brevet d’étude du premier cycle(Bepc). Cependant il s’agit d’une initiative qu’il faut encourager et vulgariser. Il faut sensibiliser la population sur cet handicap, attirer l’attention des autorités sur l’ampleur du problème afin de mener des actions concertées et spécialisées. Il faut multiplier les écoles et collèges spécialisés, associer la méthode d’éducation verbo-tonale, créer des écoles de formations professionnelles adaptées aux sourds-muets. Nous sommes déjà engagés à travers la création du collège privé bilingue du Cersom. Nous sommes les premiers au Cameroun à offrir l’enseignement secondaire spécialisé pour les sourds et malentendants. Nous comptons sur l’élan de solidarité nationale. Plusieurs poursuivent des études doctorales en Europe. Nous sommes disposés à recevoir les enfants venant des quatre coins du Cameroun. Nous estimons que c’est à ce prix que nous pourrons apporter une aide à ces petits » malades » qui, à part ce handicap, possèdent les mêmes capacités que les enfants qui entendent.

CONTACTS DES ECOLES ET DU COLLEGE DES SOURDS ET MALENTENDANTS AU CAMEROUN

Collège privé bilingue du Centre d’Éducation Spécialisée et de Réhabilitation des Sourds et

Malentendants COBI-CERSOM

B.P. 1069

Bafoussam-BANENGO ANTENNE TELE, Région de l’ouest

Tél: 237 677 60 47 41/ 237 233 44 64 37

Fax:237 233. 44. 58. 14

Email : cersom2000@yahoo.fr

Contact : Mr Innocent DJONTHE Directeur Général

idjonthe@yahoo.fr