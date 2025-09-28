-
© Camer.be : Toto Jacques
- 28 Sep 2025 14:20:29
- |
- 480
- |
-
CAMEROUN :: Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale :: CAMEROON
Une facture du Mandarin Oriental Genève, datée de septembre 2025 et divulguée dans l'espace public, jette une lumière crue sur les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel camerounais. Ce document atteste que la délégation a englouti 34 607 francs suisses, soit environ 24,3 millions de francs CFA, en une seule nuit pour des suites luxueuses et des véhicules VIP . Cette révélation survient dans un contexte où la population camerounaise subit une austérité croissante et où les services publics de base peinent à fonctionner correctement.
Ce mode de vie fastueux à l'étranger contraste amèrement avec le quotidien des Camerounais. Les évêques du pays ont récemment dénoncé "le pillage organisé de notre patrimoine économique" et une charge fiscale qui étouffe les plus vulnérables . Pendant ce temps, les infrastructures en délabrement sont la règle, comme en témoignent les routes qui s'effondrent seulement quelques mois après leur construction, faute de contrôle et de qualité des travaux . Le désenchantement populaire est d'autant plus profond que le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est régulièrement accusé de transformer Genève en une capitale de facto, lui et son épouse résidant de façon prolongée à l'Intercontinental, un autre palace de la ville .
Cette opulence offshore alimente un sentiment d'injustice et une défiance généralisée envers les institutions. Alors que l'écart se creuse de manière vertigineuse entre une élite dirigeante perçue comme déconnectée et un "petit peuple" luttant pour ses besoins essentiels, la question de la répartition des richesses et de la priorité donnée aux réalisations concrètes pour les citoyens devient centrale. La légitimité du gouvernement s'en trouve érodée, alors que des sommes colossales, pouvant financer des hôpitaux ou des écoles, sont dépensées dans le luxe hôtelier genevois .
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
EDUCATION : LE VILLAGE GUERVOUM ET SON ECOLE AU MUR DE VENT
Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale
Dans l’affaire qui l’oppose à la CUD, Le tribunal va-t-il rétablir la SCI Bonanjo dans ses droits?
Campagne de Paul Biya : Chief Dion Ngute demande au Sud-ouest de ne pas couper le vieux cacaoyer
Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1015819
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 553531
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 440845
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385233
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 209172
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 203605