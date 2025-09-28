Camer.be
Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale
CAMEROUN :: Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale :: CAMEROON

Une facture du Mandarin Oriental Genève, datée de septembre 2025 et divulguée dans l'espace public, jette une lumière crue sur les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel camerounais. Ce document atteste que la délégation a englouti 34 607 francs suisses, soit environ 24,3 millions de francs CFA, en une seule nuit pour des suites luxueuses et des véhicules VIP . Cette révélation survient dans un contexte où la population camerounaise subit une austérité croissante et où les services publics de base peinent à fonctionner correctement.

Ce mode de vie fastueux à l'étranger contraste amèrement avec le quotidien des Camerounais. Les évêques du pays ont récemment dénoncé "le pillage organisé de notre patrimoine économique" et une charge fiscale qui étouffe les plus vulnérables . Pendant ce temps, les infrastructures en délabrement sont la règle, comme en témoignent les routes qui s'effondrent seulement quelques mois après leur construction, faute de contrôle et de qualité des travaux . Le désenchantement populaire est d'autant plus profond que le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est régulièrement accusé de transformer Genève en une capitale de facto, lui et son épouse résidant de façon prolongée à l'Intercontinental, un autre palace de la ville .

Cette opulence offshore alimente un sentiment d'injustice et une défiance généralisée envers les institutions. Alors que l'écart se creuse de manière vertigineuse entre une élite dirigeante perçue comme déconnectée et un "petit peuple" luttant pour ses besoins essentiels, la question de la répartition des richesses et de la priorité donnée aux réalisations concrètes pour les citoyens devient centrale. La légitimité du gouvernement s'en trouve érodée, alors que des sommes colossales, pouvant financer des hôpitaux ou des écoles, sont dépensées dans le luxe hôtelier genevois .

