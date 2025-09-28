CAMEROUN :: Campagne de Paul Biya : Chief Dion Ngute demande au Sud-ouest de ne pas couper le vieux cacaoyer :: CAMEROON

C’était le 27 septembre, lors du lancement régional de la campagne du RDPC à Buea. Le Premier ministre Chaf du gouvernement a été péremptoire Le président Paul Biya est le meilleur choix pour le peuple de la Région du Sud-Ouest. Le vieux cacaoyer va encore produire.

Importance de la Victoire de Biya

Selon Dion Ngute, la région cessera de bénéficier des privilèges et des avancées en matière de développement qu'elle a actuellement si Biya ne remporte pas l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il a souligné que la région est actuellement fortement représentée au gouvernement et dans les assemblées électives telles que l'Assemblée Nationale et le Sénat, ainsi que dans des projets de développement comme l'usine de gaz de Kumba, comme preuve de l'engagement de Biya envers la croissance de la Région du Sud-Ouest. Pour le premier ministre "La politique est un jeu d'intérêts, et le président Biya a à cœur l'intérêt de la Région du Sud-Ouest,"

Clarification sur SONARA

Il a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles la Raffinerie Nationale de Pétrole, SONARA, est en cours de transfert. Il a indiqué que le fait même que les travaux de construction aient commencé sur des parties de la raffinerie qui ont pris feu en 2019 est la preuve qu'elle reste une infrastructure de la région.

Promesses de Développement

Le PM a promis que d'autres efforts de développement sont en cours. En particulier, il a souligné le Port en Eau Profonde de Limbe, en disant que les plans pour commencer les travaux avaient été intensifiés, ainsi que la construction de la route Bekoko-Idenau et le développement de l'Aéroport de Tiko. Pour le PM, si une autre personne que Biya est élue, les conséquences pour la Région du Sud-Ouest seraient désastreuses.

Réponse aux Critiques

Répondant aux commentaires selon lesquels le Chef de l'État, Candidat Naturel du CPDM, n'est plus apte à gouverner en raison de son âge et de problèmes de santé connexes, le PM a déclaré que de telles affirmations étaient déraisonnables. "Vous qui êtes cultivateurs de cacao, coupez-vous un cacaoyer parce qu'il est vieux ? "Non ! Non !" A l’endroit des partisans, il a rassuré "le président Biya m'a fait ses jambes, afin que là où il ne peut pas aller, j'irais."

Appel à l'Action

Pour sa part, le Délégué Régional par Intérim de la Délégation Permanente du CPDM du Sud-Ouest, le Sénateur Nfor Tabetando, a déclaré qu'il était temps pour le peuple du Sud-Ouest d'honorer les nombreuses motions de soutien qu'ils avaient envoyées au Chef de l'État, l'appelant à se présenter à la présidence. Il a dit que le Président avait joué son rôle en répondant à leur appel ; ainsi, la balle est maintenant dans leur camp pour s'assurer qu'il bénéficie d'une victoire écrasante le jour du vote. Le Sénateur a dit aux élites du RDPC et aux membres des comités de campagne de ne laisser aucune pierre non retournée pour s'assurer qu'ils transmettent le message du Nouveau Contrat de Biya à tous les foyers de la région.

Importance de l'Engagement

Le Sénateur Tabetando a averti les membres du parti contre la complaisance. "Le Sud-Ouest est un bastion du RDPC, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers," a-t-il dit, ajoutant, "Aucune deux élections ne sont les mêmes."

Stratégie de Campagne

Dans l'annonce de sa candidature, Biya avait promis que s'il remportait les élections d'octobre 12, les sept années suivantes seraient spécialement consacrées aux jeunes et aux femmes. Les initiés disent que sa campagne visera à souligner cette promesse. Les membres du parti affirment que la campagne a été conçue pour être inclusive et adopter une approche de base, avec une stratégie de porte-à-porte.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp