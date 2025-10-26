CAMEROUN :: Real Madrid - FC Barcelone : le classico de toujours :: CAMEROON

Deux clubs au palmarès bien connu de tous

Le temps sera reluisant à SANTIAGO BERNABEU dans la ville de Madrid ce 26 Octobre pour le public, les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas dans cette nouvelle saison sportive. Pour le compte de la 8ème journée de LA LIGA la bataille sera rude sur le terrain pour encore donné et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

La Première place comme enjeu du match

Dans le classico REAL MADRID – FC BARCELONA profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et attrayante. Une affiche qui met aux prises les deux meilleurs clubs espagnols qui devront se mettre en branle au vu de l’opportunité et dont il faudra se donner à fond pour faire un résultat dans cette compétition d’envergure.

Étant devant son public avec sa cote de 2.11, REAL MADRID premier au classement profitera de son statut et sa bonne forme pour se surpasser afin d’avoir le bon résultat et s’adjuger d’une autre victoire devant son concurrent de toujours. Une belle opportunité pour les coéquipiers de KYLIAN MBAPPE de garder leur avance au classement et se mettre en pole position pour la suite dans cette phase Aller du championnat.

Pour FC BARCELONA deuxième au classement avec sa cote de 3.09, il faudra réaliser un bon match sur le terrain face à un adversaire et concurrent en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à ce dernier en prenant une belle option au terme de la rencontre et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour reprendre le leadership. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de LAMINE YAMAL qui devront tenter leur chance dans ce duel et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la suite.

Ce sera d’ailleurs la 63ème fois que les deux clubs se rencontrent toutes compétitions confondues avec 31 victoires pour les barcelonais contre 21 victoires pour les madrilènes et 10 matchs nuls et il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

