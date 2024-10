CAMEROUN :: Découvrir le Centre de Formation Professionnelle en Métiers de l’Hôtellerie ,Petits Métiers du NDE :: CAMEROON

Le 21 octobre 2024 a marqué une date importante pour les jeunes Camerounais aspirant à faire carrière dans les métiers de l’hôtellerie et d’autres domaines connexes.

Le Centre de Formation Professionnelle en Métiers de l’hôtellerie et des Petits Métiers du NDE (CFOPREMH-NDE) ouvre ses portes avec des formations intensives d'une durée de 10 mois, suivies de 3 mois de stage inclus dans des hôtels de renom, d'au moins trois étoiles. Cette initiative s’adresse aux personnes ayant un niveau d'études à partir du CEP/CEPE, offrant ainsi une large accessibilité à ceux qui désirent se spécialiser dans des secteurs à forte demande.

Un Programme Complet pour Répondre aux Exigences du Marché

Les formations proposées au CFOPREMH-NDE visent à répondre aux besoins croissants du marché de l'hôtellerie et des services au Cameroun et à l'international. Les étudiants auront l'opportunité de se former dans divers domaines tels que :

Hôtellerie, Bar et Restauration : Pour une maîtrise des standards de service en restauration, gestion d’hôtels et techniques d'accueil.

Cuisine Diététique et Internationale : Apprendre à préparer des repas équilibrés et découvrir les cuisines du monde.

Hébergement et Gestion Hôtelière : Formation complète sur la gestion des établissements hôteliers et l’accueil des clients.

Pâtisserie : S'initier à l’art de la pâtisserie pour répondre aux attentes des gourmands et des professionnels.

Gestion d'hôtel et Informatique : Une double compétence pour les futurs gestionnaires d’établissements hôteliers, maîtrisant à la fois la gestion et les outils technologiques.

Décoration : Acquérir des compétences en décoration d’intérieur pour embellir les espaces de vie et de travail.

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Le CFOPREMH-NDE propose également des formations dans des secteurs techniques et médicaux :

Technicien Adjoint de Laboratoire et Auxiliaires de Pharmacie : Pour ceux qui s'intéressent au domaine de la santé, ces filières forment aux bases essentielles de l’assistance en milieu médical.

Auxiliaire de vie : Les apprenants apprendront à s’occuper des personnes âgées dans les maisons de retraite et dans les domiciles, des personnes à mobilité réduite, des personnes vulnérables.

Formation et Maintenance Informatique : Les étudiants apprendront à gérer, entretenir et réparer les équipements informatiques dans des contextes variés.

Secrétariat, Bureautique, Comptabilité et Audit : Ces formations ouvrent la porte à des carrières dans l’administration, la gestion et le contrôle de gestion.

Des Stages dans des Hôtels Prestigieux pour une Expérience Pratique.

L'un des points forts du CFOPREMH-NDE est son partenariat avec des hôtels de renommée nationale et internationale. Les étudiants auront l’occasion de mettre en pratique les compétences acquises en salle de classe pendant un stage de trois mois dans des établissements de haut standing. Ces stages, intégrés au programme, garantissent une immersion directe dans le monde professionnel et préparent efficacement les étudiants à répondre aux exigences du marché du travail.

Une Formation Continue et Flexible

En plus des formations diplômantes (DQP/CQP), le CFP propose des options de formation continue pour les professionnels souhaitant se perfectionner ou élargir leurs compétences dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration ou dans des domaines techniques comme la maintenance informatique.

Deux Sites Stratégiques pour Faciliter l’Accès

Le CFOPREMH est implanté à deux emplacements stratégiques pour faciliter l’accès aux étudiants :

À Bangangté, à l’entrée Tchouta Moussa à Mandja.

À Yaoundé-Mimboman, à l’entrée du Lycée, en face du supermarché DOVV.

Ces sites permettent aux apprenants de bénéficier d’une formation de qualité dans des infrastructures modernes et adaptées aux exigences des différentes filières.

Inscription et Informations Pratiques

Les inscriptions sont ouvertes et les candidats intéressés peuvent obtenir plus d'informations via les contacts suivants :

Téléphone : 00237 677 05 69 93 / 00237 698 36 03 63 / 00237 696 58 50 67 / 00237 672 70 48 02.

Que vous soyez passionné par l’hôtellerie, la restauration, ou que vous souhaitiez vous spécialiser dans des métiers techniques ou de gestion, ce centre de formation professionnelle vous offre une opportunité unique de préparer votre avenir avec des compétences pratiques et recherchées.