PEUPLE CAMEROUNAIS : DÉFIS DE LUCIDITÉ FACE À LA BOURRASQUE DE LA DÉSINFORMATION

La grandeur d'un Peuple se forge à l’aune des défis qu'il aura relevés tout au long de son histoire. Réalité factuelle qui demeure une constante identitaire des peuples portés par le désir d’affirmation, et l’audace du progrès. Dans un environnement géopolitique international suffisamment trouble et à l'horizon indéchiffrable, conséquence de la compétition acharnée entre d'une part, la résurgence de totalitarismes hégémoniques, et l'apparition d'un courant souverainiste plus distributif d'autre part, le Peuple camerounais se doit de tracer sa propre voie, pour son propre devenir.

Dans les faits, la matérialisation de cette noble et salutaire ambition se confronte à une multitudes d'obstacles qu'il faut tantôt lever, tantôt surmonter, mais toujours passer. Ceci requiert de la part de chacun et de tous, clairvoyance, combativité et détermination, le tout porté par une jalousie patriotique à toute épreuve. Cela mérite d'être dit et répété. A l’heure où la survie des Etats est sérieusement bousculée par les pandémies terroriste et virale, sur fond de guerre économique permanente, les trois périls se conjuguant en un seul et même lieu, nous devons tous être jaloux de notre pays et de ses richesses, jaloux de notre Peuple et de ses traditions, jaloux de nos possessions si chèrement acquises.

Présentement, notre défi est celui de la lucidité, face à la bourrasque de la désinformation charriant des interprétations tronquées, d'ubuesques prétentions, de fumeuses déclarations, et de trompeuses spéculations. Avec la mise à profit d'un bruit médiatique des plus débridés, la corporation des incendiaires s'évertue à plonger l'esprit de nos concitoyens, notamment ceux de la frange juvénile, dans une agitation quasi suicidaire. Comme si le sacrifice de nos enfants et la destruction de nos biens étaient le prix à payer pour l'assouvissement de quelconques ambitions.

Certes, chacun de nous a le droit légitime d'entretenir le rêve d'un mieux-être, un mieux vivre. Cette aspiration est d'ailleurs le principal moteur du développement. C'est à ce rêve d'un futur radieux que l'on doit les progrès enregistrés dans tous les domaines de l'activité sociale. A ceci près que loin de naître du néant, le progrès porteur de mieux être se construit et se consolide sur la base de l'existant. Dans le cas d'espèce, il s'agit de nos acquis. Sans lesquels toute idée de projection vers le meilleur ne serait que chimère.

Pour la paix de notre pays, pour le bien du Peuple que nous formons, il convient de scruter minutieusement les discours messianiques, il convient de s'abstenir de donner corps à nos propres pulsions colériques. Il convient de rester lucides et confiants.

