Jacques Jonathan Nyemb, directeur de campagne de la liste le Gicam en action Acte II conduite par le président sortant Celestin Tawamba a dressé un bilan élogieux de l’action du président sortant lors d’une web conférence tenue le 26 novembre 2020.

L’intervenant a rappelé qu’en tant que de besoin, le Groupement est intervenus auprès des administrations pour le compte des membres qui, ce faisant, ont bénéficié de facilitations. « De nombreuses formations ont été organisées au profit des adhérents. Des digital MeetUps ont portés sur des thématiques ciblées. Une plateforme collaborative dénommée My GICAM a été mise en place pour permettre aux adhérents de disposer d’un espace d’échanges professionnels », a-t-il déclaré. Dans cette stratégie de redéploiement de la relation avec ses membres, le Gicam a, à fin juillet 2020 effectué 335 visites en entreprises.

Jacques Jonathan Nyemb a rappelé le contexte de la mandature 2017-2020 de l’équipe sortante. Un contexte marqué par les conflits armés, le climat sécuritaire, la crise liée à la pandémie de la Covid-19 et le contexte politique extrêmement tendu qui ont exacerbé des performances économiques déjà en retrait et une situation économique déjà éprouvée par une dégradation continue sur le front des finances et de la dette publiques, des entreprises et de l’emploi.

« Nous avons, trois années et demi durant, livré des combats intenses sur cinq axes majeurs, a plaidé Nyemb , avant d’énumérer les actions majeures de l’équipe sortante : « la proximité avec les membres et les services à eux rendus, l’urgence d’un changement de paradigme fiscal, la rénovation de l’offre d’information, d’analyse et de prospective économiques, l’avènement d’un dialogue État – Secteur privé efficace ; le renforcement de la gouvernance et de la capacité internes du Groupement. » Le Gicam a ainsi eu à décliner ces axes en études, analyses, restructurations, et actions.

Situation financière

Avec une trésorerie nette négative au début de la présente mandature, le Gicam affichera au 31 décembre prochain une trésorerie en nette amélioration, positive. Cette évolution a été rendue possible par la mise en oeuvre d’un Plan de redressement financier comportant deux objectifs majeurs : le retour rapide à l’équilibre financier du Groupement et, dans la foulée, la constitution de marges de manœuvre budgétaires conséquentes pour assurer la viabilité financière à moyen terme du Groupement ainsi que le volume de sa capacité d’action.

L’équipe sortante annonce qu’elle va poursuivre et achever, avec la même rigueur dans la gestion, l’assainissement financier et budgétaire du Groupement. En rappel, les élections à la tête du Groupement inter patronal du Cameroun se dérouleront le 16 décembre 2020 prochain. La liste la liste le Gicam en action Acte II est seule en lice et donc certaine de rempiler.