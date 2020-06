CAMEROUN :: Le gouvernement veut augmenter les taxes sur le tabac et l’alcool :: CAMEROON

C’est ce qu’a révélé le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana lors de son passage devant l’Assemblée Nationale le 22 juin.

Depuis le 8 juin, les députés de l’Assemblé Nationale sont réunis en session plénière du mois de Juin. Depuis lors et comme à l’accoutumé, les membres du gouvernement s’y présentent pour exposer chacun sur des projets de lois. Le 22 juin, c’était au tour du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana d’exposer sur le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l’élimination et le commerce illicite des produits tabacoles.

Lors de son allocution, Luc Magloire Mbarga Atangana fait savoir que le gouvernement envisage de renforcer la taxation des alcools et des tabacs afin de limiter leur consommation : « Si vous voulez lutter contre la consommation abusive de produits du tabac, il est important de faire en sorte que les produits ne soient pas plus disponibles et plus abordables. Par exemple, le whisky et l’alcool, nous verrons comment nous pouvons renforcer la taxation pour rendre ces produits moins accessibles aux consommateurs, moins abordables pour les jeunes et les personnes défavorisés. Nous devons travailler de cette façon », a-t-il déclaré.

Le sujet du jour a alors déjà été évoqué antérieurement par le membre du gouvernement. L’on sait que dans la loi des finances 2020, le pays a augmenté les droits d’accises de 30% sur les cigares, les cigarettes et les autres tabacs, les pipes (notamment les chichas), et leurs parties ; les tabacs et préparations pour pipes. L’année d’avant, l’Etat avait modifié à hauteur de 5,5% les droits d’accise sur les bières alcoolisées. Ce qui a conduit les entreprises brassicoles à augmenter de 50 FCFA le prix de leurs produits.

C’est à l’issue du débat d’orientation budgétaire qui aura lieu dans les prochains jours, que plus de détails seront donnés sur la nouvelle approche du gouvernement en termes de produits alcoolisés et de tabac.