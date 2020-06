CAMEROUN :: Brenda Biya en otage ? Certainement pas ! :: CAMEROON

Brenda, la fille unique du couple présidentiel, est une fois de plus à la une de l’actualité dans les réseaux sociaux. Et pour cause des vidéos ont circulé sur la toile, où l’on voit Brenda Biya se mettre en scène de manière assez insolite il faut l’avouer : des discours curieux, et parfois des scènes assez agitées.

Il n’en fallait pas plus pour sortir de leur oisiveté les fins limiers des réseaux sociaux, la police scientifique de Facebook, et les justiciers de Twitter. Sans oublier bien-entendu les activistes radicaux et même un avocat illuminé dont on ignorait jusque là l’existence, qui réussissent à être à la fois les pourfendeurs les plus féroces de Paul Biya, et les protecteurs de sa famille. Et l’on s’en étonne ! En tout cas chacun y est donc allé de son interprétation, et le fruit des investigations est extrêmement surprenant, avec des versions aussi fantastiques les unes que les autres.

Ce que l’on en aura retenu pour l’essentiel, c’est que Brenda Biya est séquestrée au Palais, prise en otage par les responsables de la Présidence avec la complicité de sa maman, privée de soins pour précipiter son décès, astreinte au silence par la force parce qu’elle aurait menacé de déballer sur la place publique ce que tout le monde nous cache, à savoir que Paul Biya est une fois de plus décédé.

Devant des déclarations aussi graves, il y’a vraiment de quoi s’inquiéter et même s’interroger : mais que se passe-t-il au juste au Palais de l’Unité ?

Le premier élément de réponse vient de Brenda Biya elle-même. En effet, la jeune demoiselle, il y’a quelques mois, a informé ses followers via Instagram, qu’elle est atteinte de la maladie de Basedow. Cette maladie de la thyroïde expose le patient à des dépressions plus ou moins longues, à la nervosité, à une fragilité cardio-vasculaires, et à une forte pression oculaire qui provoque un grossissement des yeux. Annonçant ainsi sa maladie, les followers de Brenda ont immédiatement réagit en lui témoignant leur affection et leur soutien, même si certains ne pouvaient s’empêcher de se moquer.

En y regardant donc de près, on comprend bien des choses ! Il apparaît clairement que Brenda traverse certainement une crise due à cette maladie, et partage cela sur la toile. Nous sommes donc face à l’éternel problématique de la vie privée des personnes publiques. Et même si il est normal que nous soyons émus parce qu’on aime tous la petite Brenda, nous devons savoir raison garder.

Bien plus, des sources généralement bien introduites nous renseignent que ses parents sont bel et bien au fait de cette situation et veillent au grain. Celui qui est notre Président de la République, est le père de Brenda, et en tant que tel il agit en père. Ce père qui a décidé de ne pas envoyer sa fille en Europe pour l’instant car, sa maladie la rend particulièrement à risque aux complications du Coronavirus. Du coup elle doit rester confinée autant que possible, comme cela est conseillé à toutes les personnes à risques.

Les mêmes sources nous précisent que Paul et Chantal ont fait le choix de la laisser user de son téléphone et d’internet, si ça peut l’aider à aller mieux, quitte à ce que ça nuise à leur image. De telles décisions courageuses nous démontrent à suffisance qu’ils aiment et prennent soin de leurs enfants. D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Surtout que l’attachement naturel de Chantal Biya vis-à-vis des enfants est connu, reconnu, et apprécié de tous.

L’exploitation politicienne de cette crise passagère est abjecte, et couvre de déshonneur ceux qui croient que la politique c’est se réjouir des soucis privés de ses adversaires, même quand il s’agit de la maladie d’une enfant. Et pourtant, nous avons encore tous en mémoire l’engagement personnel de Paul Biya lorsque la défunte épouse de John Fru Ndi, Chairman du SDF et adversaire de tous temps de Paul Biya, est tombée gravement malade.

De grâce, chers opposants des temps modernes, cessez de nous ramener la politique aussi bas ! Et chers internautes, l’espace virtuel ne signifie pas qu’on doit se mêler de tout !

Quoiqu’il en soit, à Etoudi les parents et les frères de Brenda font leur devoir, et les responsables en charge de l’encadrement, de la santé et de la sécurité de Brenda, font leur travail.

Accompagnons notre petite star par nos prières et encourageons la, pour que très rapidement elle retrouve la santé, afin qu’elle puisse passer dans quelques jours, avec sa famille qui lui est si chère, une belle journée de ses 23 ans.