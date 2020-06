CAMEROUN :: Allô Fokou : Le nouveau single de Richard Bona cartonne :: CAMEROON

Richard Bona vient d’ajouter à son riche répertoire discographique un nouveau single qui fait la fierté des millions de mélomanes. Le titre Allô Fokou est déjà téléchargeable sur toutes les plateformes.

Il s’agit d’une chanson contre le régime de Paul Biya, président camerounais. « La vraie pandémie c’est Paul Biya. 38 ans de dictature c’est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c’est d’appeler Fokou. Allô Fokou, envoie-nous des cordes. Allô Fokou fait tomber des cordes… », scande l'artiste

Pendant plusieurs jours, les internautes à sa demande ont accompagné la légende dans la composition de cette chanson partie d’un essai hasardeux pour devenir finalement un tube légendaire.

Depuis le 03 juin "Allô Fokou" est disponible; les téléchargement et les écoutes se font par millier sur Deezer , Spotify, Apple Music store, et autres Itunes store.