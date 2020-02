CAMEROUN :: Réhabilitation de la Sonara : La piste russe en discussion :: CAMEROON

Au cours d’un entretien hier entre le ministre de l’Eau et de l’Energie et une délégation de Lukoil Litasco, la réfection de la raffinerie, partiellement ravagée par les flammes a été évoquée.

Bientôt neuf mois qu’une partie la Société nationale de Raffinage (SONARA) a été réduite en cendres à la suite d’un grave incendie, survenu le 31 mai 2019. A ce jour, le gouvernement et les dirigeants de cette entreprise, en pleine extension lors que l’incident est survenu, sont à pied d’œuvre pour trouver à la fois les financements et l’entreprise qui va réhabiliter les unités de production détruites et poursuivre l’extension.

C’est donc avec grand enthousiasme que le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, a reçu hier à Yaoundé, une délégation du Groupe russe Lukoil-Litasco, conduite par son vice-président pour les Amériques, l’Afrique de l’Ouest et l’Europe, Yvan V. Romanovsky. La rencontre s’est déroulée en deux temps. D’abord une audience entre la délégation russe et le Minee. S’en est suivi une séance de travail élargie. Autour de la table cette fois, outre Gaston Eloundou Essomba et les hôtes russes, un représentant des services du Premier ministre, les directeurs généraux de la Sonara et de la Société camerounaises des Dépôts pétroliers, ainsi que des proches collaborateurs du ministre.

Au menu des échanges, le projet de réhabilitation et d’extension de la Sonara. « Nous avons des éléments concernant la raffinerie et ses problèmes. Nous allons les analyser et revenir plus tard pour en parler plus amplement et sans doute faire nos propositions », a déclaré Yvan Romanovsky. Faut-il le rappeler, le Minee a engagé des négociations avec ce géant mondial de l’industrie pétrolière, 7e fortune de Russie, lors du premier Sommet Russie-Afrique les 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi. En effet, Gaston Eloundou Essomba avait alors rencontré Vaguit Alekperov, PDG du groupe. Il avait été convenu qu’une équipe d’experts de la société Lukoil vienne au Cameroun pour voir de près le cas Sonara.

Objectif, évaluer la situation de la Sonara et dire ce qu’il y a lieu de faire dans le cadre de sa réhabilitation et de son extension. Cette rencontre a également permis aux autorités de Lukoil de davantage introduire leurs partenaires auprès des autorités camerounaises. Il s’agit de New Age qui opère déjà dans le secteur pétrolier amont au Cameroun.

« Certaines modifications doivent être apportées au projet en cours et le support du gouvernement est attendu pour nous permettre de concrétiser la décision d’investissement d’ici 2020», a poursuivi M. Romanovsky. Idem pour la filiale Litasco, spécialisée dans le commerce des produits pétroliers et dont le directeur exécutif était de la délégation.