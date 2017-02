CAMEROUN :: Yaoundé : Le garde de corps de Cavaye Yeguié libéré :: CAMEROON Après 20 mois de détention en prison, le Tribunal militaire a ordonné hier la remise en liberté provisoire du capitaine Bouba Simala.

#BoubaSimala Le mandat de levée d’écrou du capitaine Bouba Simala est parvenu à la prison militaire de Yaoundé hier vers 15h. Une heure après, accompagné de son avocat, l’ancien garde de corps du président de l’Assemblée nationale a effectivement recouvré la liberté. Après 20 mois de détention. Bouba Simala se trouve actuellement en famille a-t-on appris sans plus de détail. Hier, mercredi, 8 février 2017, le Tribunal militaire de Yaoundé a ordonné la libération de celui qui jusqu’en juin 2015 assurait la protection du président de l’Assemblée nationale.

Bouba Simala a occupé ce poste pendant plus de 18 ans. La décision d’ordonner la mise en liberté du neveu de Cavaye Yeguié Djibril a été prise lors d’une audience. Le tribunal militaire a répondu favorablement à la demande de mise en liberté provisoire introduite le 26 janvier par Me mmanuel Simh, le conseil de l’accusé. Mais cette étape ne marque pas la fin du procès qui oppose Cavaye Yeguié Djibril à son ancien garde de corps. L’accusé comparaîtra libre pour les faits de violation de consignes, menaces simples et outrages à corps constitués.

Lors de l’interpellation de Bouba Simala en juin 2015, il avait été envoyé devant le Tribunal militaire pour les faits de tentative d’enlèvement. C’est le motif qui avait été mentionné dans la plainte que Cavaye Yeguié Djibril avait déposée au secrétariat d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie nationale. C’est le Tribunal militaire de Yaoundé qui avait décidé de poursuivre Bouba Simala pour les faits de violation de consignes, menaces simples et outrages à corps constitués.

Garde présidentielle

Le 13 juin 2015, Cavaye Yeguié Djibril devait se rendre au parcours Vita de Yaoundé pour une séance de sport. Comme d’habitude, c’est au capitaine Bouba Simala qu’il revenait d’apprêter les véhicules pour assurer l’escorte du président de l’Assemblée nationale pour le parcours Vita. Arrivé ce jour au domicile de Cavaye Yeguié Djibril, le capitaine Bouba Simala avait ordonné à ses éléments de changer les plaques d’immatriculation sur certains véhicules. En octobre dernier, un policier et deux gendarmes, témoins de Cavaye Yeguié Djibril ont déclaré devant le Tribunal que Bouba Simala s’apprêtait à enlever leur patron.

« Le capitaine nous avait dit ce jour qu’il était entré en contact avec des éléments de la garde présidentielle qui étaient chargés de procéder à l’enlèvement du patron. Il nous avait demandé de ne pas tirer sur eux », expliquait un témoin de l’accusation. Le capitaine Bouba Simala quant à lui dénonçait plutôt un complot au sein de la famille de Cavaye Yéguié Djibril. Il expliquait aussi que c’est le poste qu’il occupait auprès du président de l’Assemblée nationale qui était convoité.

La décision de mise en liberté provisoire de Bouba Simala intervient alors que les avocats de Cavaye Yeguié ont introduit depuis trois mois une demande de récusation du président du Tribunal qui dirigeait cette affaire. La Cour d’appel du Centre ne s’est pas encore prononcée sur cette demande de récusation. Me Emmanuel Simh, lui, dénonçait les manouvres de l’accusation afin de maintenir un innocent en prison.

En attendant la décision de la Cour d’appel, le Colonel Mefand contesté par la partie civile avait décidé de se retirer de l’affaire. La décision d’hier a été prise par une collégialité autrement constituée.