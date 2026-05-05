CAMEROUN :: ZONETAK SOUKOUDJOU : L’ECHO D’UNE MUSIQUE QUI VOYAGE A TRAVERS LE MONDE :: CAMEROON

Zonetak Soukoudjou représente cette génération d’artistes camerounais qui puisent dans leurs racines pour mieux rayonner à l’international. Originaire du Sud-Ouest du Cameroun et aujourd’hui installé aux États-Unis, Zonetak Soukoudjou s’impose progressivement comme une voix singulière, portée par une identité musicale riche et profondément ancrée dans les traditions africaines. Son univers artistique est une fusion harmonieuse entre modernité et héritage.

À travers des sonorités qui oscillent entre le makossa, le bikutsi et les rythmes authentiques du Sud-Ouest, il propose une musique vibrante, empreinte d’ancestralité.

Son style, pas unique mais retouchée est plein d’audace, séduit autant par la qualité de ses compositions que par la chaleur de sa voix. Une voix forte dira-t-on. Véritable artiste multiculturel, il explore également des influences jazz, apportant une dimension universelle à son œuvre.

Chez lui, la musique est un véritable « retour aux sources », une reconnexion à l’essentiel et à la réalité culturelle. Mais au-delà de la performance artistique, Soukoudjou porte une vision. Sa musique n’est pas simplement faite pour être écoutée, elle est pensée comme un vecteur d’identité et d’appartenance.

Elle parle aux connaisseurs, à ceux qui reconnaissent dans chaque note un fragment d’histoire, une mémoire collective, une fierté partagée. C’est dans cette optique qu’il s’investit pleinement dans des projets collaboratifs, notamment lors de son dernier passage à Buea et Limbe, où l’engouement du public s’est manifesté par des salles combles avant même ses événements.

Ces rencontres avec les médias et les acteurs locaux ont marqué des moments forts, à la fois conviviaux et porteurs d’espoir. L’artiste s’inscrit également dans une réflexion plus large et en même temps impliqué dans le renouveau africain. Pour lui, l’Afrique doit s’unir autour d’un objectif commun, celui de redéfinir son image et de bâtir les fondations d’un siècle africain ambitieux. Il défend l’idée que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer dans cette transformation mentale et culturelle, afin de gagner le respect du monde tout en valorisant ses propres richesses.

Créatif et authentique, Zonetak Soukoudjou illustre parfaitement ce que signifie être un artiste original. Sa démarche repose sur une philosophie simple mais puissante, faire de la musique sincère, sans artifices, mais capable de résonner profondément. Une musique qui parle d’elle-même, qui « fait du bruit » par son impact et non par son volume. Il fait partie de ces artistes rares que l’on découvre une fois, et que l’on n’a plus envie de quitter. A l’image de figures emblématiques comme Wes Madiko, dont le succès international a marqué l’histoire, Soukoudjou porte en lui les espoirs d’une nouvelle percée mondiale pour la musique camerounaise.

Déjà apprécié aux États-Unis, il suscite désormais la curiosité de Paris, dont je me fais l’honneur de faire l’écho et où son arrivée est vivement souhaitée. Une chose est certaine : son parcours ne fait que commencer, et il pourrait bien devenir l’un des visages majeurs du renouveau musical camerounais pour bâtir comme ses ainées l’image mondial de la musique camerounaise. Pour vous en convaincre je vous invité à écouter les sons comme « rendez-vous à Mutenguené, ou Suninga » qui a eu la primeur d’avoir à ses côtés le roi Sallé John.

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