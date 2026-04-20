Dans la chaleur vibrante d’une soirée TIPI BIKUTSI dans le Val-de-Marne, une présence s’est imposée avec éclat, capturant tous les regards et marquant les esprits : Marie Noël Ewol. Plus qu’une artiste, elle incarne une force vive, une énergie rare qui traverse les frontières entre entrepreneuriat, création musicale et affirmation identitaire.

Femme d’affaires accomplie, restauratrice reconnue et chanteuse engagée, Marie Noël Ewol appartient à cette génération de femmes qui redéfinissent les contours de la réussite.

Chez elle, le dynamisme n’est pas une posture, mais une nature. Une évidence. Une pulsation constante qui la pousse à créer, entreprendre, s’exprimer sans jamais s’excuser d’exister pleinement.

Sur scène, ce soir-là, vêtue avec élégance dans le respect des codes traditionnels du bikutsi, elle a offert plus qu’une performance : un manifeste.

À travers une chanson percutante, elle a interrogé, sans détour, les réalités contemporaines du couple et la place de la femme dans nos sociétés. Sa voix, tour à tour douce et incisive, a porté une question essentielle : dans un monde qui proclame l’égalité, pourquoi certaines femmes doivent-elles encore demander la permission avant toute chose?

Marie Noël Ewol ne chante pas pour plaire, elle chante pour éveiller. Elle met en lumière ces silences imposés, ces rôles secondaires que l’on tente encore d’assigner aux femmes. Mais elle le fait avec grâce, avec rythme, avec ce déhanchement envoûtant qui fait du bikutsi une célébration autant qu’un langage.

Libre, fière de ses origines, profondément ancrée dans son époque, elle transforme chaque apparition en acte de résistance douce, mais déterminée. Elle rappelle que derrière chaque femme qui ose se tenir debout, il y a une histoire de luttes, de doutes, mais surtout de courage.

Ce soir-là, elle n’a pas seulement conquis une scène. Elle a touché les consciences.

Marie Noël Ewol est de celles qu’on ne regarde pas seulement, on l’écoute, on la ressent, on la respecte. Et surtout, on n’oublie pas.