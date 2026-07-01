FRANCE :: Festival Ekang Mbôlô: la disapora ekang célèbre ses racines dans une communion historique

Ris-Orangis (France): Il y a des événements qui marquent une époque. La deuxième édition du Festival Ekan Mbôlô appartient désormais à cette catégorie.

Le samedi 27 juin, la ville de Ris-Orangis, en région parisienne, s'est transformée en véritable capitale de la culture EKANG, offrant un spectacle inédit en Europe où traditions, identité et fraternité se sont exprimées avec une grande intensité.

Dès la mi-journée, le ton était donné. Une imposante parade traditionnelle a traversé les rues de la commune, portée par des hommes, des femmes et des jeunes vêtus de leurs plus beaux atours traditionnels. Plus qu'un simple défilé, cette marche symbolisait un profond attachement aux racines, une fierté d'appartenir à une même histoire et une volonté affirmée de transmettre un héritage culturel souvent éloigné des terres ancestrales.

L'événement a réuni une diaspora venue des quatre coins de l'Europe et d'Afrique centrale. Certains avaient parcouru des milliers de kilomètres pour répondre à cet appel des origines. C'est le cas de Raoul Mbia, venu spécialement partager ce moment avec ses frères et sœurs de la diaspora. D'importantes délégations du Gabon, de Belgique, d'Allemagne et de plusieurs pays européens ont également effectué le déplacement, confirmant le caractère international de ce rendez-vous culturel.

À l'origine de cette réussite se trouve Naa Gisèle, dont la détermination et la vision ont permis de fédérer toute la grande famille EKANG. Son initiative a bénéficié du soutien de nombreuses communautés africaines, avec une présence remarquée des autorités traditionnelles camerounaises ainsi que de représentants venus du Bénin, témoignant de l'intérêt grandissant suscité par ce festival au-delà de la seule communauté EKANG.

La journée a été ponctuée par plusieurs séquences riches en émotion. L'anoblissement de Maxence, la remise de diplômes à plusieurs personnalités ainsi que de nombreuses animations culturelles ont constitué autant de temps forts, célébrant l'excellence, la transmission et la reconnaissance des valeurs traditionnelles.

Puis est venue la magie de la scène.

À la tombée de la nuit, le Festival Ekan Mbôlô a changé de dimension. Les sonorités profondes des rythmes de la forêt ont envahi l'espace, plongeant le public dans une ambiance envoûtante. Les prestations d'Amazone, Paris Onambélé, Kristhia Love, Papa Tsimi Toro et Armelle Diamant ont électrisé une foule conquise, offrant un spectacle où modernité et traditions se sont harmonieusement rencontrées.

Christian Nnomo Aux platines, DJ, surnommé le sourire de Paris, a assuré une ambiance festive jusqu'au bout de la nuit, confirmant que tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette deuxième édition un succès retentissant.

Au-delà des chants, des danses et des festivités, le Festival Ekan Mbôlô s'impose désormais, plus qu'un simple rendez-vous culturel. Il devient un espace de transmission, de mémoire, de retrouvailles et de rayonnement d'un patrimoine ancestral qui refuse de disparaître malgré les frontières et les générations.

À Ris-Orangis, les EKANG n'ont pas seulement organisé une fête. Ils ont écrit une page importante de leur histoire en diaspora, démontrant que l'identité culturelle demeure une force capable de rassembler des peuples venus d'horizons différents autour d'une même mémoire.

Une chose est désormais certaine : cette deuxième édition restera gravée dans les mémoires comme celle de la consécration.

Bravo à Naa Gisèle et à toute son équipe. Car au regard de l'engouement suscité, le Festival Ekan Mbôlô n'en est manifestement qu'au début d'une aventure appelée à s'inscrire durablement parmi les plus grands rendez-vous culturels africains en Europe.

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