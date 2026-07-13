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Marcel Tchangué:Il restera de toi des souvenirs inoubliables
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Il restera de toi depuis le 9 juin 2026, date de ton départ de cet enfer terrestre… tes oeuvres, tes enseignements, ton courage, ta témérité, ton souhait de voir un Cameroun libre et indépendant

Il restera de toi ce que tu as donné pour ton combat panafricaniste, pour un Cameroun, une Afrique, libérés de ses carcans

Il restera de toi de ton jardin secret, ton départ laisse un vide immense, mais les souvenirs de ta générosité et de nos moments de complicité restent gravés en nous pour toujours. Merci pour la lumière et la tendresse que tu as semées dans nos vies. Tu continueras de vivre à travers l'amour que tu nous as donné.

Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. Il restera de toi ce que tu as offert

Ce que tu as souffert, en d’autres revivra.

Il restera de toi une larme tombée, Un sourire germé sur les yeux de ton coeur. Il restera de toi ce que tu as semé

Que tu as partagé aux mendiants de la démocratie.

Ce que tu as semé, en d’autres germera.

Rest in peace Bro

Pascal Fotsing Tchinda
Responsable Cellule d'alerte, Mouvement de Février 2008 au Cameroun

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