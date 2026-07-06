CAMEROUN :: Bangangté : le Groupe Scolaire Bilingue Privé Les Marinettes ouvre officiellement ses portes :: CAMEROON

Bangangté, Cameroun – Une nouvelle page de l'histoire éducative de la ville de Bangangté s'est ouverte le 26 juin 2026 avec l'inauguration officielle du Groupe Scolaire Bilingue Privé Les Marinettes, situé à Feubat (Quartier 3 – Bloc 6). Une cérémonie marquée par la présence de familles, d'invités et de partenaires venus découvrir ce nouvel établissement dédié à la formation des jeunes générations.

À travers cette ouverture, la fondatrice, Marinette Seyler, concrétise une vision ambitieuse : offrir aux enfants un cadre d'apprentissage moderne, sécurisé et propice à leur épanouissement. L'établissement entend promouvoir une éducation bilingue de qualité, tout en mettant l'accent sur les valeurs de discipline, de respect, de responsabilité et d'excellence.

La journée inaugurale, organisée sous forme de portes ouvertes, a permis aux visiteurs de parcourir les différentes infrastructures de l'école, notamment les salles de classe, les espaces de jeux et les installations pédagogiques. Les échanges entre les parents, les futurs élèves et l'équipe éducative ont également permis de présenter le projet pédagogique ainsi que les ambitions de l'établissement.

Le moment fort de la cérémonie a été la coupure officielle du ruban, symbole du lancement des activités du Groupe Scolaire Bilingue Privé Les Marinettes. Cette étape marque le début d'une nouvelle aventure éducative qui vise à accompagner les enfants dès leur plus jeune âge dans un environnement favorisant le bilinguisme, l'ouverture sur le monde et le développement personnel.

Pour les responsables de l'établissement, cette école se veut bien plus qu'un simple lieu d'enseignement. Elle ambitionne de devenir un espace où chaque enfant pourra développer son potentiel, acquérir des connaissances solides et grandir dans un climat de confiance et de bienveillance.

Les familles présentes ont salué la qualité des infrastructures ainsi que l'accueil qui leur a été réservé, exprimant leur satisfaction face à cette nouvelle offre éducative dans la ville de Bangangté.

Avec cette inauguration, le Groupe Scolaire Bilingue Privé Les Marinettes rejoint désormais le paysage éducatif de Bangangté avec l'ambition de contribuer durablement à la formation des citoyens de demain.

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