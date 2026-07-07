FRANCE :: 𝑳É𝑶𝑵𝑨 𝑩𝑳𝑶𝑴 : 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒂𝒖𝒙 𝒔𝒂𝒄𝒓é𝒆𝒔

Le Port-Marly, France – Le 4 juillet 2026, l'Espace Pyramides du Port-Marly s'est transformé en un théâtre d'expression artistique à l'occasion de « Reines des eaux sacrées », le premier défilé narratif imaginé par la créatrice franco-camerounaise Orlane Élisabeth, fondatrice de la maison LÉONA BLOM. Plus qu'un lancement de collection, cette soirée a révélé une vision où la mode dialogue avec les mythes, les mémoires et les héritages culturels.

À une époque où les créateurs africains et afro-descendants réinventent les codes du luxe à travers leurs propres récits, LÉONA BLOM choisit de raconter une histoire profondément personnelle. Celle d'une femme dont les racines françaises et camerounaises nourrissent une esthétique singulière, où chaque silhouette devient le prolongement d'un imaginaire inspiré des eaux, de la féminité et de la transmission.

Avant même que les premiers mannequins n'investissent le podium, un court documentaire introduisait l'univers de la créatrice. Le film dévoilait un parcours guidé par la passion de la couture, mais surtout une démarche artistique qui dépasse la seule recherche esthétique. Chez LÉONA BLOM, le vêtement est un langage. Il porte une mémoire, convoque des symboles et interroge l'identité contemporaine à travers le prisme des cultures.

Le défilé s'est ensuite ouvert comme un récit. Loin des formats traditionnels, chaque tableau était précédé par une narration qui dévoilait les inspirations des créations à venir. Cette mise en scène transformait le podium en espace de contemplation où les mannequins n'incarnaient plus uniquement des vêtements, mais des personnages, des énergies et des fragments de légendes.

Les créations, sculpturales et organiques, exploraient une palette de matières, de volumes et de textures qui évoquaient autant les profondeurs aquatiques que la richesse des patrimoines africains revisités par une écriture résolument contemporaine. Les coupes dialoguaient avec le mouvement, les étoffes captaient la lumière, tandis que chaque silhouette semblait raconter une histoire entre force, douceur et spiritualité.

La présence de Rebecca Ayoko, figure emblématique de la haute couture internationale et marraine de la créatrice, donnait une portée particulière à cette première édition. Arborant une création de LÉONA BLOM, l'ancien mannequin incarnait la transmission entre deux générations de femmes unies par l'exigence de l'excellence et l'amour de la création.

L'expérience s'est prolongée au-delà du podium grâce aux performances musicales d'Étienne Mbappé, Swaeli Mbappé, Koum Mbappé, Roger Kom et de Dora Decca. Leurs interventions ont créé un dialogue naturel entre musique et couture, renforçant la dimension immersive de cette proposition artistique.

Autour d'un dîner célébrant les saveurs françaises et camerounaises, puis d'un bal réunissant créateurs, artistes et invités, la soirée s'est achevée dans un esprit de partage fidèle à l'univers imaginé par Orlane Élisabeth : celui d'une création qui rassemble autant qu'elle émerveille.

Avec « Reines des eaux sacrées », LÉONA BLOM ne cherche pas seulement à présenter une collection. La maison affirme une écriture créative où le vêtement devient un manifeste culturel, un territoire d'expression et un espace de dialogue entre les héritages. Dans un paysage de la mode en pleine redéfinition, Orlane Élisabeth propose une voix sensible, assumée et profondément ancrée dans son époque.

Cette première édition laisse entrevoir les ambitions d'une maison qui entend inscrire son nom dans la nouvelle cartographie de la mode contemporaine. Une maison où l'élégance naît autant du geste créatif que de l'histoire qu'il raconte, et où chaque création invite à regarder la couture comme un art vivant, capable de relier les cultures, les mémoires et les imaginaires.

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