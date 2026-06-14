FRANCE :: Le tsunami acte4: Une nuit de solidarité et d'ambiance annoncée à Sarcelles près de Paris

Sarcelles accueillera, le 6 novembre 2026, l’un des rendez-vous festifs et caritatifs les plus attendus de la communauté africaine de la région parisienne. Sous l’impulsion de l’Association Flore de Lille et les Abeilles (FDL), la quatrième édition de « Le Tsunami » promet une soirée mêlant musique, convivialité et engagement humanitaire.

Sergeo Polo Original K-Tino Officiel Prévu à l’Espace Venise, situé au 30 route de Groslay à Sarcelles, l’événement se déroulera de 20 heures à 6 heures du matin, offrant aux participants beaucoup de spectacle et d’animations. Pour cette édition baptisée « La prestigieuse nuit de l’ambiance », les organisateurs annoncent la présence de plusieurs figures reconnues de la scène musicale africaine, notammentet Ben Zigna, artistes appréciés pour leur capacité à électriser les foules.

Au-delà du caractère festif, la manifestation revêt une dimension sociale importante. Selon les organisateurs, les fonds collectés au cours de la soirée contribueront à soutenir les hôpitaux de l’Ouest, faisant de cette rencontre un véritable élan de solidarité. Une démarche qui illustre la volonté de l’association de conjuguer culture, divertissement et action citoyenne.

Plusieurs formules d’accès ont été mises en place afin de permettre au plus grand nombre de participer à l’événement. Les billets en prévente sont proposés à 50 euros, tandis que les pass VIP, Gold et Prestige sont respectivement affichés à 100, 150 et 200 euros, offrant des prestations adaptées aux attentes des différents publics.

La Pdg Internationale Flore de Lille Depuis plusieurs années, les activités portées par l’Association Flore de Lille et les Abeilles s’inscrivent dans une dynamique de rassemblement des communautés autour de causes humanitaires. Avec cette quatrième édition du « Tsunami », les organisateurs etespèrent non seulement offrir une expérience artistique de qualité, mais également mobiliser un large élan de générosité en faveur du secteur de la santé.

À quelques mois de l’événement, l’engouement se fait déjà sentir parmi les amateurs de musique africaine et les acteurs associatifs. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire de « Le Tsunami Acte 4 » une soirée mémorable où la fête se mettra au service de la solidarité.

Flore de Lille - La PDG Événement : Le Tsunami – Acte 4 by FDL Date : Vendredi 6 novembre 2026 Horaire : 20h00 – 06h00 Lieu : Espace Venise, 30 route de Groslay, 95200 Sarcelles Artistes annoncés : Sergeo Polo, K-Tino, Ben Zigna Objectif : Soirée solidaire au profit des hôpitaux de l’Ouest Tarifs : Prévente 50 € ; VIP 100 € ; Gold 150 € ; Prestige 200 €

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