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© camer.be : Oswald Hermann à Liège
- 01 Jun 2026 23:03:11
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Danemark Vs RD Congo, J-2 : BISSAKA et Cipenga sont dans la tanière :: CONGO DEMOCRATIC
Bissaka a rejoint la tanière hier dimanche. Cipenga est arrivé à Liège ce lundi soir selon le Team Press Officer du Congo RD.
Les sélectionneurs des deux nations donneront une conférence de presse d'avant match demain mardi 2 juin à Liège.
Le technicien danois rencontrera la presse à 18 heures 15. 30 minutes plus tard Sébastien Desabre sera face aux hommes de média.
Liste des 26 Léopards pour le mondial
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