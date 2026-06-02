-
© camer.be : Oswald Hermann à Liège
- 02 Jun 2026 06:06:29
- |
- 492
- |
-
Danemark Vs RD Congo, J-1 : Desabre en conférence d'avant-match :: CONGO DEMOCRATIC
Les sélectionneurs des deux nations donneront une conférence de presse d'avant match ce mardi 2 juin à Liège. Le technicien danois rencontrera la presse à 18 heures 15. Trente (30) minutes plus tard Sébastien Desabre sera face aux hommes de média.
La presse aura ensuite accès aux entraînements des Léopards au cours des 15 premières minutes pour les prises de vue.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS
Les + récents
11:27
Pourquoi les monarchies du Golfe pourraient payer la paix
10:32
Cyrille R. Bechon « La démocratie camerounaise a pris un coup dur en 2014"
09:44
Les dessous troubles du recensement au Cameroun
06:06
Danemark Vs RD Congo, J-1 : Desabre en conférence d'avant-match
01:02
Martinez Zogo : les images insoutenables de sa mise à mort projetées au tribunal
EVENEMENTS :: les + lus
Danemark Vs RD Congo, J-2 : BISSAKA est dans la tanière
- 01 June 2026
- /
- 1
Danemark Vs RD Congo, J-1 : Desabre en conférence d'avant-match
- 02 June 2026
- /
- 0
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 238691
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 226942