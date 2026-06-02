Danemark Vs RD Congo, J-1 : Desabre en conférence d'avant-match :: CONGO DEMOCRATIC

Les sélectionneurs des deux nations donneront une conférence de presse d'avant match ce mardi 2 juin à Liège. Le technicien danois rencontrera la presse à 18 heures 15. Trente (30) minutes plus tard Sébastien Desabre sera face aux hommes de média.

La presse aura ensuite accès aux entraînements des Léopards au cours des 15 premières minutes pour les prises de vue.

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