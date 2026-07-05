FRANCE :: Brunch Entrepreneurial du MP3 : une communauté d'entrepreneurs camerounais prend forme

Le Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple (MP3) a réuni avec succès la diaspora entrepreneuriale camerounaise le 27 juin dernier à Paris, à l'occasion de la première édition de son Brunch Entrepreneurial.

Cette initiative, organisée par la Coordination France du MP3 sous la supervision du Gouvernorat de la Diaspora, marque le lancement d'une série de rencontres destinées à répondre aux préoccupations concrètes de la diaspora camerounaise tout en renforçant les liens entre ses membres.

Un format convivial pour des échanges de haut niveau.

Devant un public volontairement limité à une quatre-vingtaine de participants, le MP3 a privilégié la qualité des échanges à la taille de l'événement.Six experts issus des domaines de la finance, de l'entrepreneuriat, du numérique, de l'agro-industrie et de l'accompagnement des startups ont partagé leurs expériences et leurs conseils à travers deux panels consacrés aux opportunités d'investissement entre la France et le Cameroun.Ces échanges ont permis d'aborder des questions concrètes telles que le financement des projets, les opportunités offertes par le marché camerounais, les défis de l'entrepreneuriat transnational et les stratégies permettant de développer des activités à fort impact.

Il faut le rappeler pour cette première édition qui a connu un franc succès, l'objectif était double : transmettre des retours d'expérience utiles aux entrepreneurs de la diaspora et créer un espace propice aux rencontres, aux partenariats et au développement d'un véritable réseau économique camerounais.

L'un des temps forts de cette première édition a été la session de pitchs entrepreneuriaux.

Sept porteurs de projets ont présenté leurs initiatives devant le panel d'experts et l'ensemble des participants. Les projets couvraient des secteurs variés tels que les technologies numériques, l'agro-transformation, les services aux entreprises et l'innovation.

Au-delà de la visibilité offerte aux entrepreneurs, cette séquence a permis de susciter des échanges constructifs, des conseils personnalisés et les premières perspectives de collaboration entre les participants.

À travers cette initiative, le MP3 confirme sa volonté d'être une force de proposition qui apporte des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par la diaspora camerounaise.

Le Brunch Entrepreneurial constitue ainsi la première pierre d'une dynamique plus large visant à favoriser l'entrepreneuriat, l'investissement, le partage d'expériences et la création d'opportunités entre les Camerounais vivant à l'étranger.

Selon le comité d'organisation, les prochaines rencontres porteront également sur d'autres thématiques majeures qui concernent directement la diaspora , entre autres , investissement, emploi, jeunesse, innovation, agriculture, immobilier, culture, éducation, gouvernance et développement économique.

L'ambition de ce brunch est de construire progressivement un espace permanent d'échanges, de réflexion et d'action au service de la prospérité collective.

Fort du succès rencontré par cette première édition, le MP3 annonce que ce Brunch Entrepreneurial deviendra un rendez-vous trimestriel.

L'objectif crucial étant celui de consolider cette communauté d'entrepreneurs camerounais, de favoriser le mentorat, le co-développement et les synergies entre les différents acteurs économiques de la diaspora afin de contribuer durablement au développement du Cameroun.

« Nous voulons passer du rêve à l'action. Ce brunch est la première pierre d'un écosystème destiné à accompagner les entrepreneurs de la diaspora afin qu'ils puissent structurer, financer et développer leurs projets avec un impact direct sur l'économie camerounaise. » précise le Gouverneur du MP3 – Fédération des Diasporas au sortir de cette édition première .

Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé à la fin du mois de septembre 2026 à Paris.

À propos du MP3

Le Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple (MP3) est une force politique et citoyenne qui œuvre pour une gouvernance tournée vers les résultats, la prospérité partagée et la souveraineté économique. À travers ses initiatives, il encourage l'entrepreneuriat, l'innovation, l'investissement et la mobilisation des compétences de la diaspora au service du développement du Cameroun.

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