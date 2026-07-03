Or du Cameroun : la mafia est à la douane, pas à la mine :: CAMEROON

Selon Christian Ntimbane Bomo, président exécutif du parti HERITAGE, la publication par le ministère des Mines d'une liste d'entreprises soupçonnées d'exploitation frauduleuse d'or est une manœuvre de diversion, le véritable enjeu étant le contrôle des exportations et la commercialisation illégale via des comptoirs d'achat à Kambele et d'autres sites, en violation de l'exclusivité de la SONAMINES.

Ils creusent l'or. Ils le vendent. Ils l'exportent.

Mais à qui profite cet or ?

Le gouvernement camerounais a publié une liste d'entreprises soupçonnées d'exploiter frauduleusement l'or sur le territoire. Une opération de "nettoyage" du secteur aurifère, présentée comme un coup de filet contre la fraude.

Mais pour Christian Ntimbane Bomo, président exécutif du parti HERITAGE, c'est une "fumisterie", un "cache-sexe". Le vrai problème n'est pas là où l'or est extrait, mais là où il sort. Et surtout, à qui il profite.

"Le fait de creuser l'or n'est pas, je le répète, le problème."

Ce qui importe, c'est la sortie du territoire. Les comptoirs d'achat dissimulés à Kambele. Les certificats d'origine qui ne sont pas délivrés. L'exclusivité de la SONAMINES bafouée. Et une question qui brûle : qui vend l'or du Cameroun à l'étranger, et où va cet argent ?

LA LISTE DES ENTREPRISES : UNE "FUMISTERIE" ?

Le ministère des Mines a récemment publié une liste d'entreprises soupçonnées d'exploiter frauduleusement l'or au Cameroun. Une opération présentée comme une avancée dans la lutte contre la fraude minière.

Mais Christian Ntimbane Bomo, président exécutif du parti HERITAGE et avocat, ne mâche pas ses mots. Il qualifie cette publication de "fumisterie" et de "véritable cache-sexe" . Selon lui, cette liste vise à "créer la confusion et à détourner délibérément l'attention du peuple camerounais" , suffisamment alerté sur le pillage de son or qui se passe à son insu depuis des années.

LE VRAI PROBLÈME : LA SORTIE DE L'OR

Pour Christian Ntimbane Bomo, le problème de l'or camerounais se situe "au niveau de sa sortie du territoire" . C'est là, affirme-t-il, qu'opère la mafia. Et c'est ce que le ministre des Mines et celui des Finances ne veulent pas attaquer.

"Car le fait de creuser l'or n'est pas, je le répète, le problème."

Selon lui, dans un contexte de "vaches maigres", le gouvernement devrait même encourager tout citoyen à creuser l'or, mais à le revendre à l'État, qui se constituerait alors de grosses réserves d'or.

LA QUESTION QUI FÂCHE : QUI VEND, ET À QUI PROFITE-T-IL ?

La question centrale, pour le président du parti HERITAGE, est :

"Qui vend l'or du Cameroun à l'étranger, et où va cet argent, et à qui ça profite ?"

Ces particuliers qui vendent et écoulent l'or du Cameroun dans des villes comme Dubaï n'ont pas besoin d'avoir des entreprises qui creusent l'or. Ils achètent l'or auprès des exploitants artisanaux.

KAMBELE : DES COMPTOIRS D'ACHAT DISSIMULÉS

À Kambele, l'un des grands sites miniers aurifères du Cameroun, des petits comptoirs d'achat d'or sont disséminés ça et là. Christian Ntimbane Bomo lance un défi :

"Allez savoir à qui appartiennent-ils !"

Ces comptoirs échappent au contrôle de l'État et alimentent un circuit parallèle d'exportation.

L'EXCLUSIVITÉ DE LA SONAMINES BAFFOUÉE

La réglementation camerounaise est claire. L'article 2 du code minier et le décret portant création de la SONAMINES indiquent que la SONAMINES a l'exclusivité de la commercialisation de l'or produit au Cameroun.

Pourtant, cette exclusivité est bafouée. Des particuliers achètent et exportent l'or sans passer par la SONAMINES.

LA SOLUTION : INTERDIRE L'EXPORTATION PAR DES PARTICULIERS

Christian Ntimbane Bomo propose une solution simple :

"Qu'il prenne une simple décision, sans tapage, interdisant à toute personne, autre que la SONAMINES, d'exporter l'or du Cameroun."

Il demande une instruction ferme du ministre des Finances à la direction générale des douanes, interdisant sans exception la sortie de l'or par des particuliers.

LE RÔLE DES DOUANES ET DU CERTIFICAT D'ORIGINE

Pour que l'or soit vendu à l'étranger, il doit passer par les services des douanes, qui délivrent le certificat d'origine. Sans ce certificat, l'or est considéré d'origine illicite et interdit de commercialisation sur les marchés internationaux.

"C'est ce que de nombreux pays ont fait."

LE GOUVERNEMENT ACCUSÉ D'ÉVITER LE VRAI COMBAT

Christian Ntimbane Bomo accuse le gouvernement d'éviter cette mesure, malgré les appels et rappels incessants.

"Mais c'est ce que ce régime évite malgré nos appels et rappels incessants."

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp