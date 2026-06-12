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Paris, rend hommage à Alain Le Mignon, une figure appréciée de la diaspora
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FRANCE :: Paris, rend hommage à Alain Le Mignon, une figure appréciée de la diaspora

La grande famille du show-business et des mélomanes s'apprête à vivre un moment d'une rare et grande intensité. Ce jour marque les adieux à l'un de ses fils les plus appréciés : Alain « Le Mignon », disparu prématurément des suites de maladie.
 
Depuis l'annonce de son décès, l'émotion n'a cessé de grandir au sein de la communauté. Une mobilisation d'une telle ampleur n'avait plus été observée depuis les obsèques de Céline, affectueusement surnommée « Céline la Doyenne ».
 
Réunions après réunions, les proches, amis et membres de la diaspora se sont organisés afin d'offrir à Alain l'hommage qu'il mérite.
Travailleur infatigable, homme de cœur et père dévoué, Alain s'était construit une réputation fondée sur le travail, la générosité et l'amour du partage. L'ambiance, le spectacle et la musique faisaient partie intégrante de sa personnalité. Son énergie communicative et sa proximité avec les siens lui avaient valu l'affection de nombreux compatriotes bien au-delà des frontières françaises.
 
Sa disparition laisse un vide immense auprès de sa famille, de ses enfants, de ses amis et de tous ceux qui ont croisé son chemin. Pour beaucoup, il est parti trop tôt. Mais face à cette douloureuse épreuve, chacun s'incline devant la volonté divine.
Ce soir, à l'Espace Vénise, aux portes de Paris, le temps semblera suspendu. Dans un climat de recueillement et d'émotion, parents, amis et admirateurs se réuniront pour célébrer la mémoire d'un homme qui aimait profondément les autres. Les délégations venues de Belgique, d'Allemagne et de plusieurs régions de France témoignent de l'empreinte qu'Alain a laissée dans les cœurs.
 
Paris se lève ainsi comme un seul homme pour rendre un dernier hommage à Alain « Le Mignon ». Un hommage à la hauteur de l'homme qu'il fut : grand, sincère et profondément humain.
 
À sa famille, à ses proches et à tous ceux qui pleurent aujourd'hui sa disparition, nous adressons nos pensées les plus émues.
Repose en paix, Alain.

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