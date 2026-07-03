CAMEROUN :: Onana prolonge à Trabzonspor : Manchester dit adieu :: CAMEROON

Arrivé à Manchester United pour 50 millions d'euros à l'été 2023, André Onana effectuera une deuxième saison consécutive en prêt à Trabzonspor, laissant les Red Devils disputer la Ligue des champions sans lui, tandis que les rumeurs l'envoyant au Bayern Munich, à l'Inter Milan, à la Juventus ou à la Roma ne se sont pas concrétisées.

Il était arrivé en grande pompe.

50 millions d'euros. Une signature orchestrée par Erik ten Hag, son mentor d'Ajax. L'homme qui devait révolutionner le jeu au pied de Manchester United.

Deux ans plus tard, André Onana est un homme de trop à Old Trafford.

Le 3 juillet 2026, la nouvelle est tombée : le gardien camerounais, prêté à Trabzonspor la saison dernière, y restera une saison supplémentaire. Un prêt payant. Sans option d'achat. Un simple exit temporaire, mais qui ressemble fort à un adieu définitif.

Et pendant ce temps, Manchester United qui a terminé troisième de Premier League retrouvera la Ligue des champions sans son portier camerounais.

Mais pour les supporters camerounais, une vérité demeure, inébranlable : André Onana reste le meilleur gardien du monde dans leurs cœurs.

L'ARRIVÉE : 50 MILLIONS POUR UN RÊVE

À l'été 2023, Manchester United a cassé sa tirelire. 50 millions d'euros 47,2 millions de livres sterling pour s'offrir le gardien de l'Inter Milan, héros de la finale de Ligue des champions perdue face à Manchester City.

Erik ten Hag, l'entraîneur néerlandais, voulait un gardien capable de relancer proprement, de jouer haut, de participer à la construction du jeu. Il avait connu Onana à l'Ajax. Il le connaissait par cœur.

Le pari était osé. Il s'est soldé par un échec cuisant.

LE CRASH À OLD TRAFFORD

Dès ses premières apparitions sous le maillot mancunien, Onana a multiplié les erreurs. Des sorties hasardeuses. Des relances catastrophiques. Des ballons qui finissaient au fond de ses propres filets sur des tirs anodins.

"Il a enchaîné les horror shows à chaque match, déstabilisant davantage une défense déjà fragile", peut-on lire dans la presse britannique.

Le verdict est tombé, sans appel. L'ancien milieu de terrain Nemanja Matic, qui a porté le maillot de Manchester United, l'a même qualifié de "pire gardien de l'histoire du club".

L'été 2025, la direction mancunienne a tranché : Onana est prêté à Trabzonspor, en Turquie. Un exil.

LA RENAISSANCE TURQUE

En Turquie, Onana a retrouvé des couleurs.

33 matchs disputés, seulement 34 buts encaissés. Une Coupe de Turquie remportée aux côtés de ses coéquipiers. Une qualification pour la Ligue Europa.

"André Onana a donné satisfaction et Trabzonspor n'a aucune intention de le laisser partir", rapportait Sport News Africa.

Le président du club turc, Ertuğrul Doğan, ne cachait pas son admiration : "Nous aimons Onana. Il a des projets concrets pour sa carrière. Si les conditions sont réunies, nous voulons qu'il reste".

UN SECOND PRÊT, UN ADIEU DÉFINITIF ?

Le 3 juillet 2026, l'accord est officialisé.

Manchester United et Trabzonspor ont trouvé un terrain d'entente pour un second prêt consécutif, valable pour la saison 2026-2027.

Les modalités sont désormais connues :

- Prêt payant : Manchester United pourrait percevoir jusqu'à 1,5 million d'euros (1,28 million de livres sterling), sous réserve de bonus (titre en Super Lig ou qualification en Ligue des champions).

- Salaire : Trabzonspor couvrira la majeure partie du salaire hebdomadaire d'Onana, estimé à 120 000 livres sterling.

- Pas d'option d'achat : Le gardien camerounais reste la propriété de Manchester United jusqu'à l'été 2027.

Mais dans les faits, ce prêt ressemble à un adieu définitif. Onana n'a plus sa place à Old Trafford.

LA RAISON : SENNE LAMMENS, LE NOUVEAU N°1

La véritable raison de cet exil prolongé s'appelle Senne Lammens.

Arrivé du Royal Antwerp pour 21,7 millions de livres sterling à l'été 2025, le jeune gardien belge a été élu "transfert de la saison" en Premier League. Ses performances exceptionnelles ont propulsé Manchester United vers une troisième place en championnat et un retour en Ligue des champions.

"La constance et la fiabilité de Lammens ont fait de lui le premier choix indiscutable des Red Devils", écrit Goal.

Onana, lui, a été informé qu'il ne pourrait pas déloger le Belge. Et son salaire de 120 000 livres sterling par semaine en faisait un remplaçant trop coûteux.

LES RUMEURS : BAYERN, INTER, JUVE, ROMA... RIEN

Pendant des mois, les rumeurs ont enflé.

Onana au Bayern Munich. Onana de retour à l'Inter Milan. Onana à la Juventus. Onana à la Roma.

"Selon des sources bien introduites du bar", comme le rappelle avec ironie le sujet, ces rumeurs n'ont jamais abouti.

L'Inter avait pourtant montré un intérêt. La Juventus figurait dans les discussions. Mais aucune offre concrète n'a été déposée.

La seule issue crédible était turque.

MANCHESTER UNITED EN LIGUE DES CHAMPIONS SANS ONANA

Paradoxe de l'histoire : Manchester United, qui avait payé 50 millions d'euros pour un gardien censé les faire rêver en Europe, disputera la Ligue des champions 2026-2027 sans lui.

Le club mancunien a terminé troisième de Premier League. Michael Carrick, promu entraîneur permanent après avoir assuré l'intérim, a construit une équipe où Onana n'a plus sa place.

Pendant ce temps, Trabzonspor où évolue Onana jouera la Ligue Europa.

LA FIERTÉ CAMEROUNAISE

Pour les supporters camerounais, une certitude demeure : André Onana reste leur gardien. Le meilleur. Celui qui les a fait vibrer.

"Il demeure le meilleur gardien au monde dans nos cœurs", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

L'international camerounais, qui compte 59 sélections, a connu des hauts et des bas. Des tensions avec la Fédération. Une absence à la dernière Coupe d'Afrique des nations. Mais toujours, l'amour de son peuple.

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