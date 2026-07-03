CAMEROUN :: Arrestations arbitraires : l'archevêque dit stop :: CAMEROON

L'archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Kleda, publie une lettre pastorale historique dénonçant des conditions de détention inhumaines, des disparitions forcées et un système judiciaire corrompu, et appelle à une transformation radicale des prisons camerounaises.

Le 29 juin 2026, dans une lettre pastorale intitulée « Appel à la conversion pour l'humanisation des prisons au Cameroun », l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda, a brisé un silence assourdissant .

Derrière les murs des prisons camerounaises, des hommes, des femmes et des enfants meurent lentement. Pas d'un coup de feu. Pas d'une exécution sommaire. Mais de la faim. De la soif. Des maladies qui rongent des corps entassés dans des cellules conçues pour accueillir cinq fois moins d'êtres humains .

"Un cri étouffé derrière les murs des prisons", écrit l'archevêque .

Ce cri, Mgr Kleda refuse de l'ignorer plus longtemps.

Dans un document qui secoue déjà les autorités camerounaises, le prélat ne se contente pas de décrire l'horreur. Il propose des solutions. Et il lance un avertissement : si le système ne change pas, c'est l'âme même de la nation camerounaise qui est en danger.

L'HOMME DERRIÈRE L'APPEL

Né en 1959 à Golompwi, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, Mgr Samuel Kleda est une figure respectée au-delà des frontières de son pays . Ancien président de la Conférence épiscopiale du Cameroun, il a toujours placé la défense des droits humains au cœur de son ministère .

Mais cette lettre pastorale du 29 juin 2026 est d'une ampleur inédite.

"Mon appel n'est pas motivé par une controverse politique, mais par la conscience et la compassion face à une injustice systémique", écrit-il .

UN SYSTÈME CARCÉRAL EN RUINES

Les chiffres donnent le vertige. En 2024, le Cameroun comptait 37 150 détenus pour une capacité théorique de 20 955 places dans 76 prisons . Un taux de surpopulation qui atteint 178 % dans certaines prisons, et jusqu'à 500 % dans les établissements les plus saturés .

"Certaines prisons fonctionnent à plus de 500 % de leur capacité prévue", confirme l'archevêque .

Conséquence directe : les détenus dorment sur des sols en béton nu, dans des cellules sans aération, sans eau potable, sans hygiène . La tuberculose, la gale, le typhus, le VIH et le diabète se propagent sans que des soins médicaux adéquats soient disponibles .

DES "COULOIRS DE LA MORT"

Mgr Kleda emploie des mots lourds de sens. Il parle de "couloirs de la mort" et de "lieux de mort" . Il dénonce "une agonie institutionnalisée" .

Les prisons camerounaises, écrit-il, ne sont plus des lieux de réinsertion mais des antichambres de l'oubli. La malnutrition y est endémique. La promiscuité y est totale. L'insécurité, permanente .

FEMMES ET ENFANTS : LES OUBLIÉS DES OUBLIÉS

Dans un passage particulièrement poignant, l'archevêque évoque le sort des femmes et des enfants détenus .

Les femmes prisonnières manquent de produits d'hygiène de base. Certaines mères sont contraintes d'élever leurs nourrissons derrière les barreaux. Des mineurs sont parfois détenus aux côtés d'adultes, exposés à des violences au lieu de bénéficier d'une réinsertion .

"Jésus s'identifie au prisonnier", rappelle Mgr Kleda . Chaque détenu possède une dignité inhérente qui doit être respectée, quels que soient les crimes commis.

DES DISPARITIONS FORCÉES SYSTÉMATIQUES

Au-delà des conditions de détention, l'archevêque dénonce un phénomène plus inquiétant encore : les disparitions forcées et les détentions secrètes .

"De nombreux Camerounais sont arrêtés, parfois sans mandat, par des agents en uniforme ou en civil, avant d'être détenus dans des lieux secrets", écrit-il .

Les familles errent alors de commissariat en brigade de gendarmerie, de tribunal en caserne militaire, sans jamais obtenir d'informations sur le sort de leurs proches .

Ces pratiques, souligne Mgr Kleda, violent à la fois le droit national et le droit international, tout en infligeant d'indicibles souffrances psychologiques aux familles .

UNE JUSTICE À DEUX VITESSES

L'archevêque s'attaque également à la corruption qui gangrène le système judiciaire .

"La corruption commence au moment de l'arrestation et se poursuit tout au long de la détention et des procédures judiciaires, créant un accès inégal à la justice où la richesse détermine souvent le traitement des dossiers", dénonce-t-il .

Les détentions préventives, qui peuvent durer des années, sont une autre plaie. "De nombreux prisonniers attendent encore d'être jugés", écrit-il . Des hommes et des femmes croupissent en prison sans avoir jamais été condamnés, parfois pour des délits mineurs.

LE CONTEXTE POLITIQUE

Cette lettre pastorale intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. Les élections présidentielles d'octobre 2025, qui ont vu la réélection de Paul Biya, âgé de 92 ans, pour un huitième mandat, ont été entachées de graves irrégularités selon l'opposition et des observateurs internationaux .

Des manifestations post-électorales ont éclaté, notamment à Douala, épicentre des protestations. De nombreuses personnes ont été arrêtées . Certaines ont été libérées, mais beaucoup sont encore en prison .

Mgr Kleda a d'ailleurs saisi l'occasion de la visite du Pape Léon XIV au Cameroun pour lancer un appel à la libération des prisonniers détenus sans procès .

LES PROPOSITIONS DE L'ARCHEVÊQUE

La lettre pastorale ne se contente pas de dénoncer. Elle propose des solutions concrètes :

1. Mettre fin aux disparitions forcées et aux détentions secrètes :garantir l'enregistrement légal de toute arrestation .

2. Réformer le système pénitentiaire :pour mieux respecter la dignité humaine .

3. Développer les peines alternatives :pour les délits mineurs, comme le travail d'intérêt général .

4. Renforcer les effectifs de magistrats :pour accélérer les procédures judiciaires .

5. Créer une commission indépendante :chargée d'évaluer le fonctionnement de la chaîne judiciaire et pénitentiaire .

6. Faire respecter strictement les délais légaux :de garde à vue et de détention préventive .

7. Transformer les prisons en centres de production :où les détenus pourraient acquérir des certifications professionnelles et fabriquer des biens commercialisables .

8. Améliorer la nutrition, l'hygiène et les soins :pour les populations vulnérables, notamment les femmes, les nourrissons et les mineurs .

9. Créer un registre central obligatoire :pour toutes les procédures judiciaires, accessible aux familles et aux représentants légaux .

UN APPEL À LA CONVERSION COLLECTIVE

Au-delà des réformes techniques, Mgr Kleda lance un appel à la conversion. Une conversion des mentalités. Une prise de conscience collective .

"La justice inspirée par l'Évangile ne se limite pas à sanctionner", écrit-il . Il invite à une approche restauratrice, centrée sur la guérison et la réinsertion plutôt que sur la punition .

"Le chrétien est appelé à visiter, soutenir et accompagner les prisonniers, sans pour autant nier les exigences de la justice" .

LES RÉACTIONS

Déjà, des organisations de défense des droits humains saluent le courage de l'archevêque. La Commission des droits de l'homme du Cameroun (CDHC) avait elle-même alerté en avril 2025 sur une détérioration "inquiétante" des conditions carcérales .

Mais les autorités camerounaises sont restées silencieuses pour l'instant. Le Garde des Sceaux avait pourtant reconnu en janvier 2026 la gravité de la situation, sans annoncer de mesures concrètes .

PERSPECTIVES

L'appel de Mgr Kleda pourrait-il faire bouger les lignes ? L'histoire récente du Cameroun montre que l'Église, lorsqu'elle parle d'une voix unie, peut peser sur les décisions politiques.

Mais la question reste entière : dans un pays où la justice est malade et les prisons surpeuplées, qui entendra le "cri étouffé derrière les murs" ?

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