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Le ministre de la défense engage le BIR dans la sécurité et la protection des intérêts stratégiques
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C’était au cours de l’Inauguration de la nouvelle Base Bataillon d’Intervention Rapide BIR de Douala. Fruit d’Une convergence entre le Port Autonome de Douala PAD et le Gouvernement. Cette infrastructure  offre désormais aux Bataillon d’Interventions Rapide BIR des conditions optimales de travail, de soutien logistique et de commandement, la sécurisation des personnes et des biens et la protection du potentiel économique.

L’inauguration de la base du BIR rentre dans la dynamique de modernisation des infrastructures de cette unité d’Elite de l’armée Camerounaise. A l’ouverture de la cérémonie, Le décor a été posé par le haut commandement. Avec création  du BIR Zone Douala  qui prend ses origines dans la  Dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la  Multiplication des actes de piraterie maritime. Les Enlèvements d’autorités administratives. 

Les Attaques contre les opérateurs économiques. Les Assauts contre les positions militaires. Une Forte menace sur les activités portuaires et commerciales. Seulement, l’efficacité optimale de cette unité d’Elite était limitée par un quai était fortement ensablé et les moyens nautiques  exposés aux risques. Il fallait passer à une autre étape.

Aussi, L’inauguration de la nouvelle base représente  une nouvelle étape dans le processus de modernisation des Forces de Défense et de Sécurité. Le ministre de la défense l’a d’ailleurs souligné au cours de son allocution  « Elle permettra une meilleure coordination des différentes composantes opérationnelles intervenant dans la sécurisation de notre façade maritime, dans une bénéfique et fructueuse mutualisation de leurs moyens dans l’accomplissement des missions »

Cette nouvelle infrastructure présente un atout majeur qui lui confère une efficacité et une efficience opérationnelles.  Le Regroupement de toutes les composantes sur un même site du BIR Zone Douala : L’Atelier naval, Le Centre alimentaire méridional. La compétence, l’expertise qui ont conduits  la réalisation de cet ouvrage contribuent ainsi à l’Amélioration de la réactivité opérationnelle, l’Optimisation du soutien logistique pour une  Meilleure coordination des unités.

Pour maintenir cet élan de modernisation impulsé par la détermination du Gouvernement à garantir la sécurité des personnes et des biens, à protéger les intérêts stratégiques de notre pays et à préserver la paix, facteur précieux et indispensable au développement du pays, le ministre exhorte les « utilisateurs, principaux bénéficiaires de cette infrastructure, je leur demande de veiller à une utilisation responsable des divers outils et instruments dont est doté cette réalisation »
Mais aussi « La vigilance citoyenne, le renseignement de proximité et la collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité demeurent des facteurs essentiels dans la prévention et la neutralisation des diverses menaces de plus en plus mutantes et insidieuses »

Et surtout le Général de Brigade NGOLO NGOMBA Tobie Gabriel, Commandant la Deuxième Région Militaire Interarmées « En synergie avec toutes les Forces de Défense et de Sécurité en service dans votre Région Militaire, il vous faut intensifier la lutte contre ces hors-la-loi jusqu’à leur éradication. La métropole économique, Douala, secouée de temps en temps par des soubresauts socio-politiques violents, doit être suivie de près au quotidien, en synergie avec les Forces, de première et seconde catégorie ».

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