Louis-Marie Kakdeu: "Il faut fermer l'ENAM"

Une session parlementaire pour rien ? Cette question mérite d’être posée parce que la session de Juin qui est traditionnellement consacrée au débat d’orientation budgétaire (DOB) s’achève déjà sans débat.

Cette année 2025, les choses vont de mal en pire. Ouverte le 10 juin 2025, la session s’achèvera le 9 juillet 2025 sans que les grandes orientations du budget 2026 ne soient débattues. Le Premier Ministre était attendu au Parlement le 1er Juillet 2025 pour son exposé malgré 20 jours de retard. Mais, à la surprise de tous, il n’est plus venu. Il a renvoyé sa venue au Lundi 07 juillet 2025, soit 02 jours seulement avant la clôture de la session en raison de l’excès de bricolage dans le texte présenté avec 20 jours de retard.

Cela veut dire que théoriquement, le DOB se fera en une seule journée au mieux ou ne se fera même pas dans les conditions actuelles. Les parlementaires adopteront un document qu’ils n’ont pas pris le temps de comprendre. Pauvre Cameroun !

Il faut fermer l’ENAM

Le SDF veut fermer l’ENAM non seulement parce que cette école est le symbole de l’autocratie qui opère la capture de l’Etat mais aussi et surtout parce que cette école est le temple de l’incompétence. Comment peut-on imaginer que rendu au 30 juin 2025, le gouvernement ne soit pas prêt pour présenter un DOCUMENT DE PROGRAMMATION ECONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE A MOYEN TERME 2026-2028 défendable. Le Premier Ministre a simplement évité de se faire humilier par le document en circulation : un vrai copier-coller du dernier document de programmation qui contient des projets déjà réalisés.

Tenez par exemple : Nos amis du ministère des finances nous expliquent que dans le secteur des infrastructures, les choix du Gouvernement pour la période 2026-2028 seront prioritairement orientés vers « l’amélioration des capacités énergétiques installées, notamment à travers la mise en service du barrage de Nachtigal et la restauration de l’équilibre financier dans le secteur de l’électricité, à travers le rachat des actions d’ACTIS à ENEO ». Or, ces projets sont déjà réalisés. Ils n’ont pas pu mettre à jour les projets contenus dans le dernier document d’orientation.

Dans le secteur agricole, ils nous parlent de la « mise en œuvre du Plan Intégré d’Import-Substitution Agropastoral et Halieutique (PIISAH) » qui est aussi déjà réalisé. Dans le secteur des industries, ils nous parlent de la « réhabilitation et la restructuration de la SONARA en vue de réduire le volume des importations des produits blancs ». En 2025, la SONARA devrait déjà être remis sur les rails. Le Premier Ministre devrait plutôt s’expliquer sur ce qu’ils ont fait de l’argent déjà débloqué. Un vrai banditisme !

Nos amis les autocrates formés en majorité à l’ENAM savent dépenser. Ils ne savent pas produire. Or, nous sommes rendus au niveau où il faut rapidement produire et créer localement la richesse pour éviter la banqueroute totale à notre pays. Et pour cela, il faut procéder au recrutement direct des experts bien formés et disponibles sur le marché de l’emploi au lieu de se reposer sur les enfants des bobos qui nous détruisent le pays. Le Premier Ministre et le Ministre des finances sont toujours en retard lorsqu’il faut défendre le budget, ce qui doit s’arrêter. Pire, le Ministre des finances veut encore défendre un budget de FCFA 7000 milliards en 2026.

Une autre copie de 2025 et de 2024 alors qu’ils mentent chaque année que le pays enregistre une forte croissance.

Franchement, il faut que ce gouvernement dégage ! Nous avons un fort potentiel économique et financier dans ce pays qu’il faut développer pour faire doubler le budget et passer à FCFA 15000 milliards au moins qui permettront à l’Etat de faire face à ses engagements vis-à-vis des citoyens. Lorsque je dis ça, les enfants des bobos qui sont à leurs postes pour têter le biberon national, nous expliquent comment il est impossible de doubler le budget national. Ils n’ont qu’à dégager ! Il est temps d’avoir recours à l’expertise camerounaise mondialement reconnue pour transformer nos ressources en richesses et permettre que notre pays décolle.

Un Premier Ministre qui joue le rôle de dindon de la farce

L’on observe que le Premier Ministre n’est rien dans la sauce au Cameroun. On le savait déjà mais, l’humiliation que l’on inflige à Dion Ngute est sans modération. Alors que le type d’autrui venait faire son exposé au Parlement le 1er Juillet 2025, un autocrate a décidé de lancer ses consultations ce même jour avec la convocation des ministres et parlementaires au Secrétariat Général de la Présidence. En d’autres termes, le Chef du Gouvernement dit qu’il va à l’Assemblée et les autocrates décident de vider l’Assemblée pour parler de la conservation de leur pouvoir. Ils s’en foutent du budget national.

D’ailleurs, leur expertise est d’endetter le pays pour fonctionner. Ils envoient maintenant le ministre des finances à travers le monde pour chercher un dernier Mboutoukou qui peut encore accepter de prêter de l’argent au Cameroun. En 15 ans, l’endettement du Cameroun est parti d’environ FCFA 500 milliards à bientôt FCFA 15000 milliards aujourd’hui. Les gars disent que le pays n’a pas encore atteint le seuil communautaire d’endettement et qu’ils doivent faire exploser le compteur avant de partir. Que c’est méchant ! Messieurs et Mesdames les autocrates, il faut produire ; il faut créer de la richesse ; et pour cela il faut plutôt chercher à avoir la légitimité populaire.

Un Premier Ministre digne de ce nom démissionnerait à l’immédiat. Le fera-t-il alors ? Dans tous les cas, il mourra d’humiliation. Jusqu’ici, c’est toujours le Premier Ministre qui était directeur de campagne. Les autocrates ont déjà créé un poste de « coordonnateur stratégique de campagne ». Comme on le dit : « il faut savoir partir ! ». J’espère que le Premier Ministre comprend lui-même qu’il ne sert à rien et que le pouvoir est entre les mains des autocrates qui tirent toutes les ficelles. Il est le dindon de la farce !

Adieu le Cameroun si ton sauvetage ne se fait pas en 2025 !

Louis-Marie KAKDEU, MPA, PhD & HDR

Deuxième Vice-Président SDF

