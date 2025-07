Dr Bakoa Tonny Serge : une figure inspirante pour redorer le blason de l’Avocat camerounais :: CAMEROON

À l’approche des élections du Conseil de l’Ordre des Avocats du Cameroun, l’attention se cristallise sur l’un des candidats les plus emblématiques et inspirants de cette échéance cruciale : Dr Bakoa Tonny Serge, Avocat au barreau du Cameroun.

Parmi les 52 prétendants aux 15 sièges du Conseil, cinq candidats ambitionnent également le bâtonnat, la plus haute fonction représentative de la profession. Mais pour y parvenir, il faut d’abord obtenir un siège au sein du Conseil de l’Ordre.

Dans cet aréopage de compétences, le nom du Dr Bakoa revient avec insistance, porté par une réputation d’intégrité, de rigueur intellectuelle et de vision pour l’avenir de la profession.

Ses confrères, jeunes et anciens, saluent unanimement sa stature morale, sa lucidité sur les enjeux de la profession et son engagement profond pour un barreau plus digne.

Une voix pour la noblesse et la dignité de l’institution

Selon Dr Bakoa, le barreau camerounais est à la croisée des chemins, et il est urgent de restaurer l’image et le prestige de l’Avocat dans la société. Pour lui, l’avocat ne peut être réduit à une figure marginalisée ou précarisée.

« L’institution doit demeurer noble, forte et respectée, car elle est l’un des piliers de l’État de droit », affirme-t-il avec conviction.

Sa vision a pour objectif de redonner confiance aux avocats, restaurer le respect de leur fonction et améliorer leurs conditions d’exercice.

Un bilan déjà concret au service du Barreau

Il rappelle ce qu’il a fait et impulsé pour les Avocats, le Barreau et le pays depuis son inscription au Tableau de l’Ordre il y a 10 ans, notamment :

* La formation de 1 500 Avocats ayant prêté serment en 2018 et 2020

* L'organisation d'une quinzaine de formations dispensées directement par ses soins

* La défense à l’Assemblée nationale du périmètre d’activités de l’Avocat

* Le lancement des travaux préparatoires aux États généraux de la Justice à Yaoundé, Bamenda, Ebolowa et Douala

* La proposition d'amendements pour la réforme de la loi sur la profession

* L’élaboration d’un plan d’action pour la sécurité des Avocats face aux forces de maintien de l’ordre

* L’obtention d’un financement de 3 millions FCFA auprès de la Campost pour aider les jeunes Avocats à s’installer

* Le parrainage de jeunes Avocats dans ses réseaux internationaux d’affaires

* L’obtention d’une offre d’assurance complète pour les Avocats auprès de Chanas

* La présentation aux autorités des termes de référence d’une école de formation des professionnels de justice

* L’obtention d’un accord de principe avec l’Hôpital Laquintinie de Douala pour la prise en charge directe des Avocats

Un programme d’actions structuré autour de cinq piliers

Le programme du Dr Bakoa Tonny Serge vise à améliorer les conditions de vie et de travail des Avocats.

Il repose sur cinq piliers fondamentaux :

1. Mise en place de fonds de solidarité et de soutien pour les Avocats en détresse

2. Négociation d’une couverture sociale digne, incluant assurance santé, retraite, invalidité, via le régime des indépendants de la CNPS

3. Exécution d’un programme économique spécifique au Barreau, adapté à chaque région :

* Finance islamique et reconstruction dans l’Extrême-Nord

* Artisanat minier dans l’Est

* Grand port en eau profonde de Limbé (Sud-Ouest)

* Axe Cameroun–Nigéria pour le Nord-Ouest

4. Renforcement de la formation continue, alignée au programme économique, valorisant l’expertise des Avocats seniors

5. Modernisation de l’administration du Barreau, avec :

Gouvernance rigoureuse, éthique et transparente, notamment sur les finances

Gestion digitalisée du Barreau, avec des outils accessibles à tous

Conseil de discipline impartial et crédible

Communication proactive pour renforcer le rôle de l’Avocat dans la société

Une candidature soutenue par la base

Ce qui distingue davantage le Dr Bakoa, c’est la mobilisation spontanée et sincère de ses confrères autour de sa candidature. Nombreux sont ceux qui voient en lui un homme de parole, un travailleur acharné, un juriste accompli et un meneur humble mais ferme.

« Il incarne la relève que nous attendons. Il ne promet pas pour séduire, il propose pour construire », confie un confrère, fervent soutien

À l’heure où la profession d’Avocat cherche à se réinventer et à reconquérir sa place dans l’imaginaire collectif camerounais, le parcours, les idées et les réalisations concrètes du Dr Bakoa Tonny Serge offrent un espoir réel de transformation.

Son engagement à faire du Barreau une institution forte, juste et humaine fait de lui l’un des prétendants les plus crédibles au bâtonnat.

Le 14 juillet, les Avocats auront l’occasion de faire un choix décisif pour leur avenir.

Et pour beaucoup, ce choix s’incarne dans un nom : Dr Bakoa Tonny Serge.

