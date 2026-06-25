FRANCE :: Le Dr Eric Tientcheu brille à l’Université Paris Panthéon Assas avec le prix de sa thèse

La cérémonie de la soirée des Docteurs a eu lieu Le 8 juin 2026 à 18 h au Grand amphithéâtre de la Sorbonne. Présidée par son Président et organisée par l’Université paris Panthéon Assas vient rappeler l’excellence scientifique de ses laboratoires de recherche et célébrer l’aboutissement des années de recherche de ses Docteurs.

Lors de cette cérémonie historique, le Cameroun a été honoré à travers le Docteur ERIC RENE TIENTCHEU qui a reçu des mains du Professeur Stéphane Braconnier, Président de l’Université Paris Panthéon Assas, le prestigieux Prix de thèse en science Politique de cette institution ainsi qu’une écharpe violette de cette Université portant la mention Docteur.

Le processus d’attribution de ce prix a débuté le 26 mars 2024, lorsque le Docteur ERIC RENE TIENTCHEU a brillamment soutenue sa thèse de doctorat en science politique devant un jury composé de : Bruno Palier Maître de conférences HDR- Science Po Paris Président du Jury Patrick HASSENTEUFEL - Professeur des universités - Université Paris-Saclay, Rapporteur Julien DAMON- Maître de Conférences HDR - Sciences Po Paris, Rapporteur Blandine MESNEL -Maître de conférences - Université Paris-Panthéon-Assas,Cyrille LANGENDORFF - Directeur du Comité consultatif français pour l'investissement à impact social : Yves SUREL - Professeur des universités - Université Paris-Panthéon-Assas, directeur de thèse.

Intitulée « la construction d’un Etat Entrepreneur Social sous l’effet transformateur des social impact bonds et des politiques de l’emploi en Grande Bretagne, en Belgique et en France (2010-2019) », la Thèse de doctorat d’Eric René TIENTCHEU questionne le choix d’un instrument tel que le social impact bond, ses styles d’appropriation et ses effets sur les modèles sociaux des trois Etats étudiés en soulignant le rôle de l’Union européenne dans ce processus. Sa thèse montre que la mobilisation du social impact bond n’est pas neutre. Elle produit les effets d’agrégation et de rejet sous forme de conflit de référentiel dans les modèles sociaux étudiés.

De plus, ses travaux doctoraux révèlent l’existence d’un variant du modèle social libéral dont il a pris soin de conceptualiser en Etat Entrepreneur social en définissant ses logiques et ses variables institutionnelles. La thèse d’Eric René TIENTCHEU propose des pistes de réforme des systèmes de protection sociale actuels en crise à travers la mobilisation de l’innovation sociale et des politiques d’investissement social. De plus, en mettant en lumière l’évolution du modèle social libéral sous la forme d’un Etat entrepreneur social, ses travaux proposent un nouveau concept scientifique qui élargit la grille analytique de Gosta Esping jugée réductrice et inopérante pour saisir les évolutions des modèles sociaux actuels.

A l’issue de cette soutenance, le Docteur Eric René TIENTCHEU a obtenu la plus haute distinction avec les félicitations du jury ainsi qu’une proposition à un prix de thèse en science politique de l’Université Paris Panthéon Assas pour l’année 2024.

Pour rappel, à l'issue de la soutenance, la mention Très honorable avec félicitations attribuée par le jury peut être assortie d'une proposition pour les prix de thèses. Les thèses proposées pour un prix au cours d'une année civile sont examinées par le conseil scientifique de l'université au printemps de l'année suivante. Le conseil scientifique récompense certaines de ces thèses (prix et mentions).

Dans le cas du Docteur Eric René TIENTCHEU, après sélection et examen de ses travaux doctoraux, le conseil scientifique lui a attribué le prix de thèse en science politique de l’Université Paris Panthéon Assas.

Ce prix de thèse de l’université récompense l’excellence scientifique et les qualités exceptionnelles de la thèse doctorat soutenue en science politique à l’Université Paris Panthéon Assas.

Cette haute distinction scientifique obtenue par notre compatriote ERIC René TIENTCHEU dans l’une des plus prestigieuses Universités Françaises vient redorer l’image de notre pays à l’étranger. Elle montre à quel point le Cameroun regorge de talents qui lui font honneur dans les sphères les plus élevées de l’excellence académique mondiale.

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