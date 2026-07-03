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44 tonnes d'or volatilisées : Nintcheu accuse les « hautes sphères »
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CAMEROUN :: 44 tonnes d'or volatilisées : Nintcheu accuse les « hautes sphères » :: CAMEROON

Le député Jean-Michel Nintcheu a interpellé le ministre des Mines à l'Assemblée nationale sur la disparition de 44 tonnes d'or, dénonçant un réseau de passe-droits protégé par "des personnalités tapies dans les hautes sphères de l'État" et questionnant la complicité des services de douane et de sécurité.

« Comment des dizaines de tonnes d'or peuvent quitter le territoire camerounais sans laisser de traces administratives, logistiques et financières ? »

La question, posée en pleine Assemblée nationale, a fait l'effet d'une bombe.

Le député Jean-Michel Nintcheu, élu du Littoral, a interpellé le ministre des Mines avec une virulence rare. Ses accusations sont directes, ses questions cinglantes. Au cœur du scandale : 44 tonnes d'or qui auraient quitté le Cameroun sans laisser de traces, comme par magie.

« Peut-on réellement faire disparaître des dizaines de tonnes d'or sans l'existence d'un véritable réseau solidement assis auprès du Prince, si ce n'est lui-même, qui bénéficie des passe-droits illimités dans ce pays ? »

Le "Prince", c'est le pouvoir. Le sommet de l'État. Ceux qui, selon le député, protègent les trafiquants.

LE DÉPUTÉ QUI DÉFIE LE POUVOIR

Jean-Michel Nintcheu n'est pas un inconnu sur la scène politique camerounaise. Député du Littoral, ancien cadre du Social Democratic Front (SDF) et leader du parti FCC, il est connu pour ses prises de position tranchées. Ce vendredi 3 juillet 2026, il a franchi un nouveau cap.

Dans une question orale adressée au ministre des Mines, il l'a littéralement "coincé au pilori", selon les termes du journal La Nouvelle Expression.

LES QUESTIONS QUI DÉRANGENT

Nintcheu n'y est pas allé par quatre chemins. Ses questions, rapportées par le quotidien, sont autant de coups de poignard dans le système :

« Comment ces tonnes d'or ont pu traverser à l'abri de tout regard les multiples barrières ou postes de sécurité dont dispose notre pays ? »

« Qui protège ces gangs si ce n'est des personnalités tapies dans les hautes sphères de l'État qui sont à la tête desdits gangs ? »

« À qui allez-vous le faire croire un seul instant ? »

44 TONNES D'OR : LE CHIFFRE QUI DONNE LE VERTIGE

Le chiffre avancé par le député est stupéfiant : 44 tonnes d'or.

Pour donner une idée de l'ampleur, c'est l'équivalent de près de trois fois les exportations officielles d'or du Cameroun sur une année entière. En 2023, le Cameroun n'avait déclaré que 22,3 kg d'exportations d'or, selon les données de l'ITIE. 44 tonnes, c'est près de 2 000 fois plus.

Comment un tel volume peut-il disparaître sans que les services de l'État ne s'en aperçoivent ?

LE RÉSEAU DU "PRINCE"

L'accusation la plus grave formulée par Nintcheu concerne l'implication présumée de "personnalités tapies dans les hautes sphères de l'État". Il évoque un "réseau solidement assis auprès du Prince" qui bénéficie de "passe-droits illimités".

Le "Prince" – une référence au pouvoir suprême – serait donc, selon le député, soit complice, soit incapable de contrôler ses propres services.

« Peut-on réellement faire disparaître des dizaines de tonnes d'or sans l'existence d'un véritable réseau solidement assis auprès du Prince, si ce n'est lui-même ? »

LE RÔLE DES DOUANES

Pour que l'or soit exporté, il doit passer par les douanes et obtenir un certificat d'origine. Sans ce document, l'or est considéré d'origine illicite sur les marchés internationaux.

La question de Nintcheu est donc cruciale : comment 44 tonnes d'or ont-elles pu traverser les barrières douanières et les postes de sécurité sans être interceptées ?

Soit les douanes sont complices. Soit elles sont inexistantes. Soit le trafic emprunte des voies totalement parallèles, protégées par des complicités au plus haut niveau.

LE CONTEXTE : UN SECTEUR MINIER SOUS TENSION

Cette interpellation intervient dans un contexte de tensions autour du secteur minier camerounais. Les révélations de l'ITIE sur l'écart abyssal entre l'or déclaré et celui exporté vers Dubaï ont déjà secoué le pays. Le gouvernement a récemment annulé 74 permis miniers et promis de "nettoyer" le secteur.

Mais pour Nintcheu, ces mesures ne sont qu'un écran de fumée. Le vrai problème, c'est la sortie de l'or. Et les réseaux qui la contrôlent.

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#Cameroun #Or #Trafic #Nintcheu #Mines #Scandale #Corruption #AssembléeNationale

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