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EN JUILLET, PROLONGEZ LES VACANCES DU FOOTBALL AVEC STARTIMES !
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Fidèle à son engagement d’intégrer le divertissement au cœurdes foyers camerounais, StarTimes annonce le prolongement de sa campagne des vacances jusqu’au 31 juillet 2026. 

Cette initiative vise à entretenir les familles durant cette période de grandes vacances à travers une offre télévisuelle enrichie et des tarifs accessibles.
Le mois de juillet est marqué par une intensité particulière liée aux grandes rencontres internationales de football. 

À cette occasion, les abonnés fans de sport pourront vivre pleinement les émotions grâce à la disponibilité dans les différents bouquets de Startimes Cameroun, de la chaîne nationale CANAL 2 (Ch. 746). 
 
Au-delà du football, StarTimes propose une programmation variée spécialement conçue pour les vacances : films à succès, séries exclusives, émissions de téléréalité, ainsi que des contenus éducatifs et des programmes d’animation destinés au jeune public. Une offre complète pensée pour divertir toute la famille.

Afin de garantir une expérience continue et enrichie, StarTimes reconduit également ses avantages de réabonnement jusqu’à la fin du mois de juillet :
• Passage au bouquet supérieur (mensuel) : les abonnés du bouquet NOVA peuvent accéder au bouquet SMART en ajoutant 1 000 FCFA. Les abonnés SMART peuvent, quant à eux, accéder au bouquet GLOBAL pour 1 500 FCFA supplémentaires. 

• Bonus de fidélité (bimensuel) : pour tout réabonnement de deux mois consécutifs aux bouquets NOVA ou SMART, l’accès au bouquet supérieur est offert pendant deux mois, sans frais additionnels. 

• Bonus de jours gratuits : les abonnés des bouquets SUPER et GLOBAL bénéficient de 5 jours de visionnage supplémentaire offerts pour chaque réabonnement mensuel.

Initialement prévue jusqu’au 30 juin, l’offre promotionnelle sur les abonnements est également prolongée jusqu’au 31 juillet 2026. Le kit complet reste proposé au prix de 16 000 FCFA, incluant un décodeur HD, une parabole, les accessoires, l’installation gratuite à domicile, ainsi que deux mois d’abonnement offerts au bouquet SUPER.
À travers ce double prolongement, StarTimes réaffirme sa volonté de démocratiser l’accès à une télévision de qualité au Cameroun, en combinant divertissement, sport, moments de partage en famille et petits prix.
 
Les offres sont disponibles dès à présent dans l’ensemble du réseau de distribution agréé StarTimes au Cameroun.
Service Client : 654 800 800 / 692 222 111

StarTimes – Changez de vision!

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